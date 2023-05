Do bezpečnostních zábran u Bílého domu se vřítila dodávka, nejspíš úmyslně

Další nebezpečí ale nehrozí. „Nikdo ze zaměstnanců tajné služby ani Bílého domu nebyl zraněn a příčina nehody je nadále předmětem vyšetřování,“ uvedl v prvním vyjádření na Twitteru Anthony Guglielmi, mluvčí tajné služby, která je zodpovědná za ostrahu sídla amerického prezidenta.

WATCH: Video shows moment box truck rams into security barrier outside White House in Washington, DCpic.twitter.com/Bqi176QjFS