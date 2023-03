V děsivém videu letělo auto po nárazu do pneumatiky vzduchem, pak se zřítilo

Záznam z havárie tweetoval na síti jistý Anoop Khatra. „Viděl jsem a nahrál tu vůbec nejšílenější autonehodu,“ napsal ke zveřejněnému příspěvku.

Video, které Khatra zachytil na palubní kameru svého automobilu a které má v současné době už přes 16 milionů zhlédnutí, ukazuje státní dálnici 118 v americké Kalifornii vedoucí ze západu na východ přes okresy Ventura a Los Angeles.

Po silnici vedle sebe jedou dvě auta, bílý pick-up a černý džíp. Pick-upu se po chvíli zničehonic uvolní přední pneumatika a narazí přímo do vedle jedoucího auta. Tím ho vymrští několik metrů do vzduchu, načež auto s příšerným rachotem opět dopadne zpátky na silnici.

I přes tento otřesný pohled však Khatra ve vláknu původního tweetu, ve kterém natočené video uveřejnil, ostatní zděšené komentující ujišťuje, že řidič vozidla „překvapivě vyvázl bez zranění“.

Video vyvolalo na sociálních sítích vášnivou diskuzi. „Jaká to neúcta ze strany té pneumatiky, když se na konci videa vrátí, aby si mohla do auta ťuknout znovu,“ uvádí jeden z komentářů pod příspěvkem na Twitteru. Což se, nutno zmínit, na videu opravdu děje. Pneumatika se totiž poté, co zničené auto dopadne po vymrštění zpátky na silnici, „drze“ vrátí a narazí do něj ještě jednou.

Někteří komentující z tohoto důvodu pokřtili havárii na „hollywoodskou nehodu“. Podle nich připomíná spíše něco, co vidíme ve slavných akčních filmech nebo ve scénách z Nezvratného osudu.

A jak je přirozené pro internetové prostředí, žádný pořádný virál se neobejde bez kvalitních memes. A tím začaly vznikat i o něco méně seriózní komentáře - někdo ve vlákně k videu například přidal hudbu ze závodní videohry Mario Kart.