Máme se stále ještě tvářit, že Ukrajina skutečně má šanci na vstup do NATO? Nebo by měla vyhlásit neutralitu? Alianční představitelé stále tváří v tvář ruským hrozbám deklarují politiku otevřených dveří. Zároveň se ale začíná objevovat názor, že Západ by si měl přestat lhát do kapsy a uznat strategické zájmy Moskvy.