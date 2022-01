„Prezidentu Putinovi jsem to řekl naprosto jasně. Nemohl to špatně pochopit. Pokud jakékoliv ruské jednotky překročí ukrajinskou hranici, bude to invaze. Nepochybujte o tom, že pokud se k tomu rozhodne, Rusko za to zaplatí vysokou cenu,“ přitvrdil americký prezident ve čtvrtek své prohlášení směrem k Rusku.

Ruští vyjednávači vzápětí dali najevo, že Evropané jako partneři je nezajímají a že chtějí mluvit jenom s Washingtonem.