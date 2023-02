Londýn se nad letouny pro Ukrajinu ošívá. Výcvik je na léta, zdůvodňuje

„Poskytnutí britských bitevníků Ukrajině by bylo nepraktické kvůli dlouhému výcviku pilotů.“ Řekl to dnes mluvčí britského premiéra Rishiho Sunaka. Pilot se s takovým strojem naučí létat nejdříve za 35 měsíců a praktické problémy, spojeny s dodáním letounů Ukrajině na pomoc s bojem proti Rusku, by byly dle Londýna značné.