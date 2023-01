Bez prvotřídní armády. Jako Ukrajina by se Británie neubránila, varuje generál

Jako další nedostatky Sky News mimo jiné uvádí, že 30 procent britských jednotek, které jsou ve vysoké pohotovosti, by nebylo schopno se mobilizovat v časovém rámci, který požaduje NATO. Většina britských obrněných vozidel včetně tanků byla zkonstruována před 30 až 60 lety a mezi nedostatky Sky News také uvádí, že pokud by britská armáda byla povolána do boje, došla by jí munice během několika dnů.

Zatímco evropské země jako Polsko, Francie a Německo oznámily plány na zvýšení obranného rozpočtu v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, britská vláda tak zatím neučinila. Premiér Rishi Sunak má 7. března předložit výsledek revize obranného rozpočtu a pak by se měla britská armáda dozvědět, zda dostane více peněz. Bývalý premiér Boris Johnson v roce 2020 zvýšil rozpočet na armádu o 16 miliard liber (asi 434 miliard Kč), což je nejvíce od dob studené války.

Ministr obrany Ben Wallace stanici Sky News řekl, že britská armáda zaostává za jinými podobnými armády a potřebuje investice. Vláda podle něj naplánovala výdaje na vybavení a výzbroj v hodnotě 34 miliard liber (přes 920 miliard korun) do roku 2033. Podle něj ale nemá situace okamžité řešení kvůli omezeným kapacitám zbrojního průmyslu. Podle úřadu premiéra je britská armáda stále „bojovou silou na špičkové úrovni“.

Plány na modernizaci vojenského vybavení v Británii už existují, byly však vypracovány před začátkem války na Ukrajině a časový plán modernizace je teď podle bezpečnostních zdrojů příliš pomalý, aby vyrovnal zvýšené riziko.

Britský generál ve výslužbě Richard Barrons uvedl, že objem financí nutných k modernizaci je malý v porovnání s jinými resorty, jako je zdravotnictví nebo sociální služby. „Takže tohle je otázka priorit, ne dostupnosti,“ dodal Barrons.

Mírněji hodnotil stav britské armády bývalý generální tajemník NATO George Robertson. Podle něj je možné, že bojeschopnost britských vojsk v posledním období poklesla, armáda je stále „působivou bojovou silou“, na kterou může být Británie hrdá.

Premiér Sunak zatím odmítá výzvy, aby se držel plánu své předchůdkyně Liz Trussové zvýšit do roku 2030 výdaje na obranu na tři procenta hrubého domácího produktu (HDP) ze současných dvou procent.