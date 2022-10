Někdy se nevejdou do kufru. Ukrajinci sbírají těla Rusů, mění je za krajany

Když se na severovýchodě Charkovské oblasti objeví mrtvola ruského vojáka, kapitánovi ukrajinské armády Antonovi zazvoní telefon. Někdy dostane SMS se souřadnicemi, kde se tělo nachází, jindy ho lidé na místo dovedou. Do pytlů zabalil od vypuknutí invaze už přes 250 nepřátelských vojáků.

V minulém týdnu ho ukrajinští vojáci zavedli do vesnice Cirkuni nedaleko Charkova, kde na okraji pole leželo zetlelé tělo v armádní uniformě. Anton si natáhl gumové rukavice a začal s hledáním dokladů. Když však došel k botám, strnul. „Všichni ustupte,“ zakřičel. Čtyři z těl, která dosud vyzvedl, byla obložená výbušninami. V tomto případě šlo o planý poplach.

Anton, jenž s ohledem na rozkaz velitele nechtěl uvést své příjmení, patří k dobrovolné pátrací jednotce s názvem J9, která má za úkol hledat padlé nepřátele. „Často mluvím s mrtvolami, které sbírám. Někdy dokážu vycítit, kde se nacházejí, jako by na mě volaly,“ řekl listu The Washington Post.

Ostatky ruských vojáků Anton dává do bílých igelitových pytlů, naloží je do kufru svého zeleného SUV a odveze do márnice, kde jim tamní pracovníci odeberou DNA pro další identifikaci. Ukrajina chce všechna nalezená těla vrátit do Ruska – samozřejmě výměnou za těla svých vlastních padlých.

Společně s mrtvolami Ukrajina do Ruska posílá tamním lidem vzkaz o ceně, kterou je prezident Vladimir Putin ochoten ve válce zaplatit. O tom, že neváhá obětovat jejich milované. A je to rovněž varování pro muže, které ruská vláda v rámci částečné mobilizace povolala na bojiště.

„Očekávám, že v příštích měsících pomohu mnoha z těchto nově mobilizovaných vojáků na cestě domů. Vítej na Ukrajině, ruské maso. Moje práce bude ještě dlouho potřeba,“ říká Anton sarkasticky.

„Ach, jací jste byli hlupáci“

Jen v uplynulém měsíci podle svých slov shromáždil asi stovku těl ruských vojáků. Ukrajinská protiofenziva v Charkovské oblasti na začátku září donutila ruskou armádu k ústupu z měst Izjum, Balaklija a Kupjansk. „Ale také sbírám těla, která se tu povalují od března,“ říká Anton.

Ukrajinská vláda tvrdí, že nepřítel přišel už o nejméně 50 tisíc mužů. Ruské ministerstvo obrany nedávno uvedlo, že na Ukrajině zemřelo šest tisíc jeho vojáků. Údaje ani jedné ze stran nelze ověřit. Američtí činitelé odhadují, že Rusko má asi 25 tisíc mrtvých a desetitisíce raněných.

Ženevské konvence Podle Ženevských konvencí musí země účastnící se ozbrojeného konfliktu vynaložit veškeré úsilí, aby hledaly, zaznamenávaly a identifikovaly mrtvé zanechané na bojišti. Rovněž musí respektovat důstojnost mrtvého nepřítele.

Anton při manipulaci s mrtvolami nenosí respirátor ani roušku, na pach rozkladu už si zvykl. Když v Cirkuni vyprošťoval z bahna tělo ruského vojáka, bylo v tak špatném stavu, že se mu odlomila lebka. Loketní kosti z obou rukou našel Anton kus od těla. Zřejmě je odtrhl pes. „Ach, jaký jsi byl hlupák, že jsi sem přišel,“ prohodil k mrtvému Rusovi Anton.

Těla vojáků vyšší hodnosti jsou podle něj cennější, zvlášť pokud se dají okamžitě identifikovat. „Tenhle neměl žádnou dokumentaci, ale jeho uniforma pocházela ze samozvané Doněcké lidové republiky,“ říká.

Anton obvykle pracuje sám. V kufru má zásobu pytlů. Když je těl mnoho a nevejdou se do kufru, připevní je zabalená na střechu. Sílu pokračovat mu dává to, že nalezené ostatky vláda smění za těla jeho krajanů. V srpnu se v Záporožské oblasti podařilo repatriovat více než 500 těl Ukrajinců.

„Jinak nemám zájem pomáhat Rusům s návratem domů, kde se jim dostane řádného pohřbu. Zvlášť, když to mohou být vrazi mých krajanů. Pokaždé, když jedu vyzvednout mrtvé tělo, myslím na ukrajinské matky. Chci, aby pohřbily naše chlapce doma. Ruské matky mě nezajímají,“ uzavřel.