Ukrajina: Rusové jsou i po smrti pohroma, ať už se rozkládají, nebo hoří

„Velké množství mrtvých je velmi špatné, je to hromadný problém. Hnijí a způsobují obrovské škody. Při rozkladu vyjde ven vše, čím byl člověk nemocný, takže se není možné dotýkat mrtvých nechráněnýma rukama. A tělo je nebezpečné. Kromě toho je také nutné toto obrovské množství pozůstatků pohřbít při dodržení určitých pravidel. A okupantům je to vlastně jedno,“ obsáhle komentovala situaci na Ukrajině výkonná ředitelka mezinárodní charitativní organizace Ekologie-právo-člověk Elena Kravčenková.

„Někde jsou pokusy mrtvé spalovat, ale to je ještě horší. Například ve městě Sedniv v Černihivské oblasti byli mrtví okupanti zpopelněni v pecích místního podniku na výrobu škrobu. Maximální výkon těchto pecí je 130 stupňů Celsia. Rozumíte? Když vy i já pečeme maso, potřebujeme teplotu 180 až 200 stupňů,“ pokračovala v rozhovoru pro agenturu Unian.

„Ke spálení lidského těla včetně kostí potřebujete teplotu 1 200 stupňů a vyšší. Tedy všechno, co se tam spálilo – a že polili těla naftou nebo benzínem, aby lépe hořela – pouze zurčelo a ohořelo. Do ovzduší se tak dostaly hromady toxických látek. Jedná se o koncentrované množství karcinogenů,“ podotkla.

„Nejsme pohřební služba“

Bezradnost projevuje i například Červený kříž. „Odpovědnost za vrácení (mrtvých vojáků) leží na ukrajinských a ruských orgánech,“ řekl v rozhovoru pro list Ukrajinska pravda zástupce Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC) v Kyjevě Gherardo Pontrandolfi. Úřady se podle něho snaží lstivě zbavit odpovědnosti. „Mým cílem je pomáhat lidem. Je mi jedno, jestli to jsou Ukrajinci nebo Rusové,“ uvádí zástupce mezinárodního Červeného kříže.

„Nejsme pohřební služba. Můžeme ale (ruským a ukrajinským orgánům) poskytnout vše, co potřebují,“ říká za Mezinárodní výbor Červeného kříže jeho zástupce Gherardo Pontrandolfi .

Podle něho Červený kříž potřebuje informace o mrtvých, aby mohl kontaktovat jejich rodiny. „Abych byl upřímný, je mi jedno, co je to za rodinu – z Ukrajiny nebo z Ruska. Chci zajistit, aby každý rodič, každá matka měla možnost vědět, kde je její mrtvé dítě. A my jsme připraveni v tom vládu podpořit,“ dodal.

Povinnost vrátit těla mrtvých ruských vojáků do jejich vlasti a k jejich rodinám mají orgány obou válčících stran. Není to záležitostí ICRC, zdůraznil jeho zástupce v Kyjevě.

Ukrajinské úřady už 26. února vyzvaly ICRC, aby zpět do Ruska odvezl těla ruských vojáků, kterých tehdy podle oficiálních prohlášení ukrajinské strany bylo přes 3 500.

Gherardo Pontrandolfi Gherardo Pontrandolfi (18. dubna 2013) Pro Mezinárodní výbor Červeného kříže pracuje 21 let na různých pozicích. Účastnil se misí v Kosovu, Eritrei, Jižní Africe, Darfuru (Súdán) i Afghánistánu. Zkušenosti s humanitární prací nabíral po celém světě.

„Ruská federace potřebuje vědět, kolik takových těl a kolik okupantů dnes leží na ukrajinské půdě,“ uvedla dva dny po vypuknutí války místopředsedkyně ukrajinské vlády Irina Vereščuková.

V posledních dnech také proběhlo několik neúspěšných pokusů ICRC dostat se do obléhaného Mariupolu a pomoci s evakuací válkou trpícího civilního obyvatelstva. Pontrandolfi potvrdil, že se organizace svého cíle v přístavním městě nevzdá, dokud nebude mít zabezpečený přístup.

Probíraná byla v poslední době i spolupráce Červeného kříže na nucených evakuacích Ukrajinců z Donbasu do Ruska. „Mezinárodní výbor Červeného kříže žádnou z těchto operací neprovedl. Mohu vás ujistit, že jsme to neudělali a nikdy neuděláme,“ potvrdil zástupce. O angažmá ruského Červeného kříže prý Pontrandolfi nic neví. Uvedl, že ruská odnož organizace zcela jistě koordinuje své akce s ruskou vládou.

Zástupce ICRC na Ukrajině navštívil také nově osvobozený Irpin. Snímky z města, které se po jeho znovudobytí rozšířily, dokazují zkázu a utrpení místních obyvatel. „Irpin je jeden z nejhorších, co jsem kdy viděl. Něco takového je ze zákona nepřijatelné, ale zákon je jen na papíře,“ míní Pontrandolfi, který se účastnil humanitárních misí po celém světě.

„Pro mě je obětí každý, jakýkoli civilista, bez ohledu na národnost, pohlaví a tak dále,“ řekl zástupce ICRC. „Je mi jedno, jestli jsou to Ukrajinci nebo Rusové. Nebavíme se o číslech, (...) ale o lidech,“ dodal.

Pontrandolfi stojí za neutralitou Mezinárodního výboru Červeného kříže a chce hlavně pracovat a pomáhat lidem dotčeným válkou. Nemíní se účastnit svědectví proti Rusku v Haagu ani nehodlá odsoudit ruské zločiny v Buče.

„Mým cílem je pomáhat lidem. Máme politiky, kteří musí soudit, lidi v diplomatických kruzích, kteří tuto práci dělají. To není moje práce. Mým úkolem je zaměřit se na potřeby lidí. A to dělám 24 hodin denně a už mě politika nebaví,“ doplňuje Gherardo Pontrandolfi.

ICRC na Ukrajině působí od roku 2014. Organizace má v zemi jednu z nejrozsáhlejších misí na světě, která zaměstnává 600 lidí. Do země dováží zdravotnický materiál, potraviny a další nezbytné věci, zároveň pomáhá s evakuací civilistů z rizikových oblastí.