Těžké zbraně ze světa jsou na frontě. A Zelenskyj baží po územní celistvosti

„Jakmile získáme zpět vše, co nám patří, ukončíme to,“ prohlásil Zelenskyj během videohovoru se studenty pařížské školy Sciences Po.

Podle Zelenského se dalo ruské invazi zabránit, kdyby se Ukrajina už dříve stala členem Severoatlantické aliance. „Kdyby byla Ukrajina před válkou součástí NATO, žádná válka by nebyla,“ uvedl ukrajinský prezident.

Ruský prezident Vladimir Putin opakovaně řekl, že invazi do sousední země ospravedlňuje hrozba, že se Ukrajina připojí k NATO.

Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová ve středu odpoledne oznámila, že zbraně, které zahraniční partneři poskytli Ukrajině, už jsou rozmístěné na frontě.

„Kromě střel Javelin a Stinger už se na frontě používají také 155milimetrové americké houfnice,“ dodala Maljarová. „Snažíme se urychlit poskytování pomoci, protože jde o život našich vojáků.“

Začíná nová fáze války, zní z Ukrajiny

Vysoký činitel amerického ministerstva obrany v úterý novinářům sdělil, že 89 z 90 houfnic, které Spojené státy Ukrajině přislíbily, už bylo předáno.

Podle Maljarové se dodávky zahraničních zbraní ustálily navzdory ruským snahám zničit dopravní infrastrukturu. „Už jsme dostali velké množství zbraní. Nyní jsme přešli do období pravidelných dodávek,“ uvedla Maljarová.

„Podporuje nás Evropská unie a další země. To znamená, že vstupujeme do nové fáze války. Rusko se žene do stavu, kdy nebude schopno vyhrát ‚válku o vybavení‘,“ řekla Maljarová. „Než však přijde vítězství, čeká nás několik těžkých týdnů a možná i měsíců,“ dodala.

Sílí také podíl ukrajinské výroby. „Strategicky sázíme na rozvoj vlastní výroby. Výrobci jsou již nyní vytíženi vojenskými zakázkami do konce roku. Kromě toho ministerstvo obrany nakupuje ochranné prostředky ze zahraničí,“ uvedla Maljarová s tím, že za prvních deset květnových dní obdržely ukrajinské ozbrojené síly více než 34 tisíc neprůstřelných vest.

Ukrajinská garda přišla už o 500 členů

Ukrajinská národní garda ve středu informovala, že od začátku invaze zemřelo již přes 500 jejích příslušníků. Jednotky Národní gardy spadají pod tamní ministerstvo vnitra, jejich příslušníci mají vojenské i policejní pravomoci.

Existence gardy byla obnovena v březnu 2014, tedy v době, kdy Rusko anektovalo poloostrov Krym. Od začátku současné války se podílí na obraně země. Kromě toho zajišťuje také ochranu hranice s Běloruskem, z jehož území v začátku invaze proudili na Ukrajinu ruští vojáci.

Agentura Unian napsala, že Národní garda své ztráty zveřejnila vůbec poprvé od vypuknutí invaze. Hned na jejím začátku se přitom v médiích objevily zprávy o ruskými vojáky zničených pohraničních stanovištích gardy.

Ukrajinská armáda své ztráty nezveřejňuje a pravidelně informuje pouze o počtech zabitých ruských vojáků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij v polovině dubna uvedl, že během války s Ruskem zemřelo přibližně 2 500 až 3000 ukrajinských vojáků, Moskva zmiňuje vyšší údaje. Ruské síly podle generálního štábu ukrajinské armády do dnešního dne přišly o 26 350 vojáků.

13. dubna 2022