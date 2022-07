Říkají jim zrádci. Řada ukrajinských mužů nechce boj, radši platí za útěk

Průvodčí v ukrajinském Lvově kontroluje doklady muže, který nastupuje do vlaku na východ. (23. května 2022) | foto: Profimedia.cz

Někteří ukrajinští muži nechtějí bojovat za svou vlast proti ruskému nepříteli a přejí si odejít za svými rodinami do zahraničí, aby své blízké finančně zajistili. Kvůli vyhlášené povinné mobilizaci to ale v mnoha případech není možné. Řada mužů tak hledá alternativní cesty, jak se opět shledat se svými milovanými. Mnohdy to ale znamená zaplatit nemalou částku.