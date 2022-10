Silnice v Lymanu jsou poseté těly ruských vojáků, pod nimi mohou být miny

Ukrajinští vojáci po tvrdých bojích o Lyman odklidili těla svých kamarádů, padlé ruské vojáky však nechali na ulicích. Jejich těla nyní zajišťují představitelé humanitární mise Gruz 200, jejíž název odkazuje na kódové označení ruské armády pro přepravu těl padlých, uvedla v reportáži stanice Nastojaščeje vremja.

Pracovníci zkoumají, zda pod těly nejsou miny, a až poté je připravují k převozu. U silnic je totiž podle reportáže ještě množství protitankových i protipěchotních min.

Obyvatelé Lymanu už opustili sklepy, kde se schovávali během bitvy o nadvládu nad městem, a vaří si na ohních, popsala AP. Od května není ve městě tekoucí voda, elektřina ani plyn.

„Stála jsem v chodbě, asi pět metrů odtamtud, když to vybuchlo. Teď špatně slyším,“ řekla agentuře pětaosmdesátiletá Valentyna.

„Létalo nám to skoro až na zahradu, rozbilo nám to okna. S tátou, když jsme večer chodili do sklepa, tak jsme tam neměli bez světla ani ničeho dalšího co na práci. Hráli jsme při svíčce karty. A ta někdy i zhasla od (tlakové) vlny,“ popsal stanici Nastojaščeje vremja chlapec z obce Šandryholove, které leží u Lymanu.

Stažení vojsk z Lymanu v Doněcké oblasti přiznala Moskva pouhý den poté, co Putin slavnostně podepsal v Kremlu smlouvy o připojení čtyř ukrajinských regionů s jejich proruskými představiteli.

Podle amerických analytiků z Institutu pro studium války (ISW) se po získání Lymanu ukrajinská protiofenziva nezastavila a ukrajinská armáda nyní postupuje dál do Luhanské oblasti.