Trapas SBU. Vyráběla kompro na novináře, stopy vedou až k Zelenskému

Celá historie se začala psát na sklonku loňského roku, kdy si novináři z investigativního portálu Bihus.info vyrazili do penzionu uprostřed borových lesů západně od Kyjeva, aby zde společně oslavili příchod nového roku. Nic zvláštního, normální silvestrovský teambuliding jednoho z nejlepších investigativních projektů na Ukrajině.

O čtrnáct dní později se na obskurních youtubových a telegramových účtech začalo šířit video, na kterém mladí účastníci silvestrovského výjezdu kouří marihuanu a baví se o tom, jak sehnat drogy. Nahrávku kdosi doplnil tóny reggae a výmluvným titulkem „Odvrácená tvář Bihus.info. Šňupou speed, zobou MDMA, kouří trávu a pak investigují.“

Video sice během pár dní z internetu zmizelo, jenže skandál už byl na světě. Ukrajinskou veřejnost nepobouřil ani tak fakt, že lidé na videu kouří trávu (redakce tvrdila, že nikdo z nich nepatřil k investigativnímu týmu); začala se spíš ptát, kde se nahrávka vzala a proč si někdo dal takovou práci, aby redakci kolem oceňovaného reportéra Denyse Bihuse očernil.

Do kauzy se vložil i prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že vyvíjení tlaku na novináře je nepřijatelné. Vznik nahrávky také začala vyšetřovat tajná služba SBU. Jenže dříve, než stačila zabavit záznamy z bezpečnostních kamer v areálu penzionu Ukrajinske selo, dostali se k nim sami novináři.

Toto pondělí zveřejnili více než hodinovou reportáž nazvanou Operace Ostuda, v které dokazují, že kompro pořídili agenti SBU. Do komplexu dorazili několik dní před teambuildingem s kufry plnými sledovací techniky. Kamery a mikrofony nainstalovali do sauny a do osmi pokojů, jež si novináři objednali. Nebyla to skromná akce, celkem se do ní zapojilo asi třicet lidí.

Po odjezdu novinářů techniku zase vymontovali, s odstraňováním stop se však moc neobtěžovali, a reportéři tak v sádrokartonových stěnách objevili neuměle zakryté díry po kamerách a mikrofonech. Hlavní koordinátor navíc nechal vedení penzionu své telefonní číslo, u kterého se dalo dosledovat označení „Ihor z SBU“.

Novináři tak podezřelé osoby z bezpečnostních kamer dohledali a zjistili, že všechny pracují na Odboru obrany národní státnosti SBU (takzvané oddělení T). Tedy v sekci, která by měla bojovat s extremisty, teroristy a separatisty a rozhodně nenatáčet novináře, jak kouří trávu, a pak kompromitující video vypouštět na internet.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Volodymyr Zelenskyj v pondělí odvolal ředitele oddělení T a vedení tajné služby od zfušované operace rychle dalo ruce pryč.

„Není možné, aby akce našich spolupracovníků vrhala stín na službu, která má v době války co dělat: od zničení Krymského mostu po likvidaci válečných zločinců na ruském území. Kádry odpovědné za sledování redakce Denyse Bihuse musí nést zodpovědnost. Minimálně by měli být posláni na frontu,“ citují média zdroj z vyšších pater SBU.

Otázky ovšem přetrvávají a ta nejdůležitější zní: kdo si kompro na investigativní projekt několikrát oceněného reportéra objednal? Ukrajinská média spekulují, že stopy vedou až k Olehu Tatarovovi, který má v prezidentské kanceláři pod palcem bezpečnostní služby.

Jmenování jednačtyřicetiletého právníka a milovníka thajského boxu vzbudilo před čtyřmi lety velkou kritiku. Tatarov se totiž ještě jako člen Janukovyčovy administrativy podílel na krvavém pokusu zadusit Revoluci důstojnosti a navíc je namočen do několika korupčních kauz.

Blízký spolupracovník ukrajinského prezidenta Andrij Jermak (vpravo) a jeho muž pro dohled nad bezpečnostními službami Oleh Tatarov (vlevo)

Byl to údajně také Tatarov, kdo si v červenci 2022 vynutil odvolání tehdejšího šéfa SBU Ivana Bakanova. Ten sice patřil mezi Zelenského dlouholeté kolegy ze showbyznysu a jeden čas dokonce řídil jeho stranu Sluha národa, v očích prezidenta si však nepočínal dostatečně rázně při potírání zrádců a kolaborantů.

Oleh Tatarov by navíc mohl mít motiv. Reportéři Bihus.info před třemi lety zjistili, že firma jeho tchána získala od kyjevské radnice pozemek na výstavbu rezidenčního komplexu. A to přesně v době, kdy byl Tatarov jmenován do vlivné funkce v prezidentské kanceláři.

Dlouhodobě také znepříjemňují život prezidentovu kancléři Andriji Jermakovi. Jen dva týdny před silvestrovským výjezdem zveřejnili reportáž, podle které jsou dva externí poradci prezidentské kanceláře spojeni s řadou velkých tendrů na opravu bytů zničených Rusy. Zakázky přitom záhadně vyhrály firmy s fiktivními zaměstnanci.

Pro Zelenského administrativu je skandál kolem nezákonného sledování novinářů o to nepříjemnější, že se začal odehrávat přesně v době, kdy Evropská unie rozhodla o zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a velvyslanci zemí G7 uspořádali v Kyjevě debatu s ukrajinskými novináři o svobodě slova a politických tlacích. Vláda z těchto diskusí údajně nevyšla s nejlepším vysvědčením.

„Pozornost, kterou Západ tomuto tématu věnuje, je zcela pochopitelná. Nátlak na média, zejména na novináře vyšetřující korupční praktiky ukrajinských úřadů, působí naprosto nepřijatelně v situaci, kdy Kyjev deklaruje snahu o integraci do evropských a euroatlantických struktur a navíc je zcela závislý na finanční a vojenské pomoci Západu,“ konstatuje BBC.