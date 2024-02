Zelenskyj ve slepé uličce. Bojí se Zalužného popularity, míní ukrajinistka

Poslechněte si celý rozhovor s ukrajinistkou Víchovou v Kontextu:

Vypadá to, že nesmírně populární velitel armády to už má definitivně spočtené. Ukrajinská média informují, že by v polovině tohoto týdne měl být odvolán nejen Valerij Zalužnyj ale i náčelník generálního štábu Serhij Šaptala. Volodymyr Zelenskyj uvedl, že zvažuje výměnu více státních činitelů, a mluvil o „resetu“ ve vedení země. Co tím má na mysli a proč právě teď?

„Zelenskyj se generála Zalužného pokouší odvolat z funkce velitele ukrajinských ozbrojených sil už poněkolikáté. Ale reakce obyvatelstva je vždy tak silná a tak negativní, že se to snaží zaobalit do nějakého příběhu. Odvolat jenom Zalužného nemůže, neodvolat ho už také nemůže. Dostal se do slepé uličky a chce to zaobalit právě do takového ‚kulového blesku‘. Ukrajincům bohužel nenabízí žádné vysvětlení. Jediný důvod, který uvedl v posledním svém interview, bylo, že chce nové lidi s novou energií,“ vysvětluje Lenka Víchová.

Hlavním důvodem pro Zalužného odvolání je podle ní generálova přetrvávající popularita. „Prezidentovo okolí to přijalo tak, že by to mohlo Zelenského ohrozit v příštích volbách a hlavně je samotné. Špatná byla hlavně ta tendence. Zatímco popularita Zalužného stoupala, popularita Zelenského začala trochu klesat. Ale hlavně obrovsky klesá popularita jeho strany.“

Z posledních průzkumů tak už bylo jasné, že by v příštích parlamentních volbách vyhrála strana Valerie Zalužného. Tedy pokud by nějaká existovala, což neexistuje. „Železný generál“ dokonce nikdy nedal najevo politické ambice. „O to je to pro Zelenského horší krok, protože on z něj politika nakonec vytvoří. Zalužnyj je zcela soustředěn na válku, je to profesionální voják. Neměl ambice, nemluvil o nich, ale tím, jak jeho popularita vzrůstala, tak mu vlastně bylo naznačeno, aby se méně objevoval v médiích,“ říká Víchová.

Na rozhodnutí o odvolání Zalužného se podle všeho výrazně podílel Andrij Jermak, který je dnes Zelenského nejbližším spolupracovníkem. „Je to šedý kardinál ukrajinské politiky a většinu politicky aktivních Ukrajinců neuvěřitelným způsobem provokuje. Je to jedna z nejvíce nenáviděných osob. Není to politik, nebyl nikým zvolen a ani není státním úředníkem, nemá tudíž žádnou zodpovědnost, ale má přístup k věcem, ke kterým by přístup vůbec mít neměl,“ vysvětluje Víchová s tím, že Jermak se podobá osobě Martina Nejedlého v prezidentské kanceláři Miloše Zemana.

Volodymyr Zelenskyj se při úvahách o personální výměně v nejvyšších patrech armády neohlíží ani na mínění vojáků a veřejnosti ani na přání západních spojenců. A Bílý dům v reakci na spekulace o Zalužného konci dal najevo, že rozhodnutí ani nepodporuje, ani neodmítá a že jde výlučně o vnitřní záležitost Kyjeva.

„Jake Sullivan diplomaticky řekl, že je to zodpovědnost ukrajinského politického vedení, ne amerického. Takže si to bere na zodpovědnost Volodymyr Zelenskyj. Jenže ten si zodpovědnost vzít nechce a právě proto patrně zahájil operaci ‚kulový blesk‘, aby to nevypadalo tak špatně,“ interpretuje politické drama v Kyjevě Lenka Víchová.

Jak by změny ve vedení armády nesli vojáci na frontě? Kdo by mohl Zalužného nahradit? Jak bude vypadat nový zákon o mobilizaci a dojde i na odvody invalidů? A proč se Ukrajinci přestali dívat na hurávlastenecké televizní kanály? To vše se dozvíte v podcastu Kontext.