Šedá eminence Ukrajiny. Zelenského kancléř Jermak má čím dál větší moc

Na všetečné otázky západních novinářů k dlouho očekávané ukrajinské protiofenzivě dnes musí v Kyjevě odpovídat téměř každý: prezident Zelenskyj, ministr obrany Reznikov, šéf bezpečnostní rady státu Danilov, upovídaný šéf vojenské kontrarozvědky Budanov i zavržený prezidentský poradce Arestovyč.

Někteří očekávání klidní, jiní už hovoří o osvobození Krymu. Andrij Jermak nejraději oznamuje velké novinky z vývoje na frontě skrze emoji. Když ve čtvrtek poslal na Telegram norskou vlaječku, raketku a stisk rukou, důvtipnějším pozorovatelům hned došlo, že Ukrajina se od Norů dočká další vojenské pomoci. Konkrétně osmi raketometů MLRS a radarů Arthur, jak vzápětí oznámilo Oslo.

Poněkud ležérní přístup ke strategické komunikaci ostře kontrastuje s Jermakovou pověstí šedé eminence ukrajinské politiky, kterou si za poslední čtyři roky vybudoval. Je považován za druhého nejmocnějšího muže v zemi, namočil se do několika skandálů, ale jeho šéf ho vždycky podržel. Andrij Jermak je v očích prezidenta „skutečný patriot a efektivní manažer“, kterému naprosto důvěřuje, píše ruskojazyčná verze portálu BBC.

Jednapadesátiletý rodák z Kyjeva je podobně jako Zelenskyj v politice relativní nováček. Dvacet let pracoval jako právník ve filmovém průmyslu. Mezinárodním společnostem jako Disney, Pixar nebo Universal pomáhal zorientovat se v ukrajinských zákonech o intelektuálním vlastnictví.

Seznámil se s řadou hollywoodských hvězd a dokonce několik filmů sám produkoval: například slovensko-ukrajinský pašerácký thriller Čára. Co ovšem bylo nejdůležitější – skamarádil se s šéfproducentem televizní stanice Inter, jistým Volodymyrem Zelenským.

Když se populární komik z oblíbeného seriálu Sluha národa rozhodl jít do politiky a kandidovat na prezidenta, Jermak byl u toho a v roce 2019 se stal důležitou součástí jeho vítězného volebního týmu. Zelenskyj ho nechtěl svazovat vládními funkcemi, vzal si ho k sobě a udělal z něj prezidentského poradce.

Brzy se ukázalo, že Jermak v této pozici řídí prakticky veškeré zahraničněpolitické aktivity prezidenta. Vyměnil řadu porošenkovských velvyslanců, zároveň však sehrál klíčovou roli ve skandálu, který citelně poškodil vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem.

Podle všeho to byl totiž právě on, kdo Trumpovu advokátovi Rudymu Giulianovi našeptal, že by se dalo iniciovat vyšetřování podezřelých aktivit Huntera Bidena na Ukrajině. Následoval Trumpův slavný telefonát Zelenskému, který ve Spojených státech spustil (neúspěšný) proces impeachmentu.

Není divu, že téma Ukrajina bylo tou dobou ve Washingtonu toxické. Jermak ovšem ze skandálu elegantně vyklouzl: prohlásil, že na ukrajinského prezidenta nikdo tlačit nemůže (Trump tehdy další vojenskou pomoc podmiňoval vyšetřováním Huntera Bidena) a se svými skandály se musí vypořádat Američané sami.

Problematickou úlohu údajně sehrál také v tzv. Wagnergate. Šlo o zfušovanou operaci ukrajinských tajných služeb s cílem vylákat z Ruska tři desítky bojovníků Wagnerovy skupiny. Jermak prosadil odložení akce o několik dní, takže ji Rusové stihli prokouknout, a pak navíc před novináři mlžil, že žádná podobná operace neexistovala.

Největší úspěchy zaznamenal jako hlavní neformální vyjednavač s Moskvou. Dohodl například výměnu zajatců, v rámci níž byl z ruského vězení propuštěn režisér Oleh Sencov. Podařilo se mu také po tříleté pauze svolat schůzku tzv. Normandské čtyřky (Ukrajina, Rusko, Francie, Německo).

Schůzky k ničemu nevedly, Vladimiru Putinovi totiž během pandemie v jeho prezidentském bunkru v hlavě uzrály jiné plány. Jermak ovšem podle všeho do poslední chvíle nevěřil, že Rusko zaútočí. „Řeknu vám to takto: riziko je veliké, ale věřím, že k tomu nedojde,“ uvedl v rozhovoru pro RBK-Ukraina v prosinci 2021.

Když 24. února 2022 invaze skutečně začala, Jermakovi zazvonil telefon. Byl to Kreml. Nejdříve ho chtěl ignorovat, ale po třetím zazvonění ho zvedl. „Uslyšel chraplavý hlas Dmitrije Kozaka (ruský vyjednavač v otázkách Ukrajiny, pozn. red.). Kozak řekl, že Ukrajinci se musejí vzdát. Jermak mu vynadal a zavěsil,“ zrekapituloval dramatické okamžiky The Washington Post.

Nedotknutelný

Od začátku války jeho role v prezidentské administrativě dramaticky vzrostla. Lobbuje ze vznik mezinárodního tribunálu, který by soudil ruské vedení. Spolu s bývalým generálním tajemníkem NATO Rasmussenem prosazuje systém bezpečnostních garancí, které by Ukrajina po konci války chtěla získat od západních zemí.

Po boku náčelníka generálního štábu hovoří s Američany o situaci na frontě, se světovými lídry rozebírá plány na poválečnou rekonstrukci, účastní se jednání o výměně vysoce postavených zajatců. Díky svým starým kontaktům dokáže na Ukrajinu dostat západní hvězdy, jako je Sean Penn, Orlando Bloom, Angelina Jolie nebo Bono.

„Jsem prezidentův manažer. Stejně jako dříve odpovídám za rozdělení úkolů, jmenuji zodpovědné lidi, nastavím deadliny a kontroluji, jestli byly splněny,“ definoval svoji funkci v nedávném rozhovoru por portál LB Jermak.

Nesmírně ovšem vzrostl také jeho vliv na vnitřní politiku. Podle opozice to byl především on, kdo loni v červenci inicioval velké personální zemětřesení v tajných službách oficiálně zdůvodněné „laxním přístupem k potírání kolaborantů a zrádců“. Na odvolání šéfa SBU a generální prokurátorky údajně tlačil Jermak spolu se svým nejbližším spolupracovníkem Olehem Tatarovem, který je považován za jeho hlavní spojku na bezpečnostní složky.

Tatarov je přitom extrémně problematická osobnost: jako činovník ministerstva vnitra se za Janukovyče podílel na pronásledování účastníků Majdanu a je také symbolem korupčních praktik v Zelenského okolí. Loni v lednu byl zproštěn obvinění z podplácení, podle protikorupčních aktivistů však bylo rozhodnutí výsledkem politické sabotáže.

Americká kongresmanka ukrajinského původu dokonce Jermaka loni obvinila, že úmyslně blokuje protikorupční reformy na Ukrajině a udržuje podezřelé styky s Rusy. Jermak obvinění jako vždy ustál, jako Zelenského pravá ruka je dnes už prakticky nedotknutelný.

„Je to člověk, který má dnes neuvěřitelný vliv. Prezident mu naprosto věří. Jermak má na starosti všechny možné sféry a předává prezidentovi informace tak, jak je sám vidí, a tak, jak je to pro něj výhodné,“ uvedl pro BBC nejmenovaný zdroj z ukrajinské vlády.