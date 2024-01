VIDEO: Ukrajinský pozemní dron s 55 kilogramy trhaviny odpálil Rusům most

Ukrajinský voják hlavici zařízení nejprve naloží výbušninami, a pak ho odešle několik kilometrů po zasněženém bojišti vstříc nepřátelskému území. Dron se pohybuje pomalu, až dorazí na určené místo.

Záběry ukazují, jak dron přijíždí k ruskému silničnímu mostu, pod nímž se zastavuje. Po chvíli území zakryje šedý hustý dým. Most je díky kamikaze dronu pravděpodobně velmi těžce poničen.

Diváci videa zveřejněného na sociálních sítích jsou nadšení. „Tak tenhle chlapec dokáže unést pěknou nálož. Zajímalo by mě, jestli by se hlavice dala naklánět do stran prostřednictvím obsluhy. Žádný tank by nevydržel zásah takové nálože, kdyby se k němu přitiskla,“ píše jeden z uživatelů. „Rozplýval jsem se nad jeho roztomilostí, než odpálil ten most,“ poznamenává vtipně druhý.