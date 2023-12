Nový typ kamikaze dronů dlouhého doletu představila společnost Terminal Autonomy. Stroje AQ-400 Scythe (česky „kosa“) se údajně už zapojily do útoků na ruském území, detaily ovšem nebyly zveřejněny. V současnosti se vyrábí padesát kusů měsíčně, v druhém čtvrtletí příštího roku by už to mělo být desetkrát více.

Bez ohledu na zjevnou topornost dronu právě takové kutilství pro nás dnes představuje hlavní hrozbu. ruský prorežimní kanál