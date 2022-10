Zastřelím je a uteču. Ukrajinci žijící v Rusku se bojí odvedení na frontu

„Oni (Rusové) mě chtějí poslat bojovat proti Ukrajincům, mému lidu. Nebudu na ně střílet. Pokud budu nasazen, zastřelím Rusy a vzdám se ukrajinským silám,“ řekl serveru Kyiv Independent Ukrajinec Ivan, který žije v Rusku. Nyní se děsí se možnosti, že jej úřady seberou a pošlou bojovat na frontu.

Podle Ivana se Moskva na Ukrajincích žijících v Rusku cíleně dopouští genocidy. „Rusko si velmi dobře uvědomuje, že tyto lidé jsou Ukrajinci a záměrně je posílá do války.“

Ivan původně žil v proruskými separatisty ovládaném Doněcku. Popisuje jej jako „beznadějné místo“. Rozhodl se proto vzít ruský pas, který obdržel od separatistů a odejít do Ruska. Teď toho lituje.

Po vyhlášení částečné mobilizace v Rusku ministr obrany Sergej Šojgu tvrdil, že opatření se bude týkat pouze těch s předchozími vojenskými zkušenostmi. Ruská i ukrajinská média ale uvádí řadu případů, kdy na frontu byli odvedeni ti, kteří takové kritérium nesplňují.

Šojgu v pátek oznámil, že v září vyhlášená částečná mobilizace byla dokončena. Podle expertů ale Rusové chtějí stále poslat na frontu více lidí než stanovených 300 tisíc lidí. I ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nad ruskými tvrzeními pochybuje, podle něj Rusové budou potřebovat další lidi vzhledem k špatnému vycvičení a vedení současných rekrutů.

„Vzdám se ukrajinským silám, pokud budu odveden do služby. A nechci být vyměněn do Ruska, když jsem válečný zajatec,“ řekl Ivan, který má raději připravený ukrajinský pas.

Ukrajina uvedla, že bude respektovat Ženevské konvence a nevydá ruské zajatce, pokud se nebudou chtít do Ruska vrátit. Rusko je naopak opakovaně osočováno z porušování konvencí násilnou mobilizací Ukrajinců na okupovaných územích.

Proruská správa zakázala v Chersonské a Záporožské oblasti mužům v bojovém věku odejít. Podle svědků Rusové vyzývali Ukrajince, aby se přihlásili k aktivní vojenské službě. Ukrajinská rozvědka uvedla, že obyvatelé úsilí bojkotují a Rusové jim musí hrozit, že je pošlou na frontu beze zbraní.

Začleněním okupovaných území do Ruska si podle amerického Institutu pro studium války Putin připravil půdu, aby mohl do řad armády odvést nové „ruské občany“. Mobilizační pravidla by podle výkladu Kremlu mohla platit i pro ty, kteří nemají ruské pasy.

Tím je například Dmytro, který opustil rodný Doněck v roce 2021 a momentálně žije v ruském Rostově. Nemá ruský pas, ale obává se, že po anexi náboráři mohou dojít k názoru, že technicky je ruský občas tak jako tak.

Má plán, jak využít proslulé ruské korupce k vyhnutí se poslání na frontu. „Budu se skrývat a pokusím se tento problém vyřešit v místní nemocnici,“ uvádí Dmytro, který naznačuje, že hodlá uplatit doktory, aby mu pomohli přelstít úřady.