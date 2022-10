V ruské vsi nedokázali nikoho zmobilizovat, muži odešli do lesů sbírat klikvu

Vedení Šjoltozera tvrdí, že právě vrcholí sezona sběru lesních plodů, a tak nikdo neví, kam se všichni poděli. Každopádně povolávací rozkazy se předat nepodařilo a na vojenskou správu se nikdo ze vsi nedostavil.

Obdobně podle listu Moskovskij komsomolec dopadla mobilizace i v další karelské vsi Rybreka, kde se úřadům podařilo povolat do armády jen několik mužů. Většina tamních vojáků v záloze prý také po lesích sbírá plody klikvy.

Šjoltozero a Rybreka jsou vsi obývané převážně příslušníky málo početného ugrofinského národa Vepsů, který nečítá více než 6 500 lidí. Šjoltozero, které má asi osm stovek obyvatel, je jedním ze středisek jejich kultury, poznamenal běloruský portál Naša Niva.

„Vepsové ze zákona vůbec nepodléhají branné povinnosti, protože příslušníkům tak malých národů je povoleno vykonávat alternativní službu namísto vojenské. Ale v dnešním Rusku se na zákony moc nehledí,“ dodal běloruský server.

Ta čísla nesedí, zní z Kremlu

Mluvčí Kremlu Peskov ve čtvrtek zpochybnil zprávu ruské verze časopisu Forbes, podle jejíchž informací z Ruska od vyhlášení mobilizace odjelo 600 až 700 tisíc lidí. Poté, co ruský prezident Vladimir Putin mobilizaci vyhlásil, přitom Rusové vykoupili letenky do zemí, s nimiž má Rusko bezvízový styk, a na pozemních hranicích s Gruzií či Kazachstánem se vytvořily obrovské fronty.

„Vypadá to, že to bude nějaká kachna,“ řekl Peskov. Sdělil také, že ani neví, co to je ruská verze časopisu Forbes. „Takže si nemyslím, že je potřeba brát takové zprávy vážně,“ prohlásil. Dodal, že neví, kolik Rusů přesně odjelo ze země, ale že jejich počet bude určitě mnohem nižší, než uvádí časopis.

Ruský Forbes o odjezdu několika set tisíc lidí informoval v úterý s odkazem na nejmenované zdroje z ruské prezidentské administrativy. Jiný zdroj obeznámený s odhady Kremlu časopisu řekl, že z Ruska odjel až milion lidí.

Zpravodajský server Meduza ve čtvrtek napsal, že podle údajů oznámených Kazachstánem, Gruzií, Finskem a Mongolskem odjelo ze země od vyhlášení mobilizace už nejméně 300 tisíc Rusů.

Ruská verze časopisu Forbes, o níž Peskov prohlásil, že ji nezná, existuje od roku 2004. Po začátku války na Ukrajině zakázal americký vlastník Forbesu ruské verzi prodávat reklamu. Ruský Forbes tak přestal vycházet v tištěné podobě a provozuje pouze web.