Obvinění z útoku na Kerčský most jsou jen náhodné oběti, tvrdí jejich právníci

Dmitrij Tjažnych je podnikatel z Lipecku ve středním Rusku. Pronajímá virtuální SIM karty. A podle ruských vyšetřovatelů „dal organizátorům tohoto teroristického činu příležitost domlouvat se“. Mužův právník pro ruskou BBC říká, že je jeho klient nevinný. A že se jeho případ snad brzy odloží.

Dá se předpokládat, že přesně toto budou advokáti obviněných lidí říkat. Novináři nicméně získali dokumenty z vyšetřování, z nichž plyne, že ani ruští detektivové si svými závěry byli příliš jistí. „Slovo ‚neidentifikovaný‘ se objevuje víc než dvacetkrát,“ píše BBC.

„‚V nespecifikovaném čase a místě‘, ‚neidentifikované osoby‘, ‚neidentifikované výbušné zařízení‘ a ‚neidentifikované spouštěcí nástroje‘, ‚neidentifikovaní komplici‘, ‚jeden z neidentifikovaných členů organizované skupiny‘,“ vyjmenovává výňatky ze spisů, k nimž má podle svého tvrzení kopie.

Přesto nakonec ruská policie dospěla k závěru, že se všech osm zadržených „vědomě přidalo ke zločinecké skupině“ s cílem odpálit nálože na Kerčském mostě. Chlouba ruského režimu vede na okupovaný ukrajinský poloostrov Krym a v polovině května 2018 jej slavnostně otevřel vládce Kremlu Vladimir Putin. K výbuchům došlo den po diktátorových sedmdesátých narozeninách.

Předseda Vyšetřovacího výboru Ruské federace Alexandr Bastrykin hned následujícího dne vládci Kremlu přednesl pravděpodobný průběh této nemilé události. Na most vjel plně naložený náklaďák, který kromě běžného zboží ukrýval i výbušniny.

Údajní pachatelé sami přišli na policii

Na policii se brzy dostavil ředitel logistické společnosti z Petrohradu Oleg Antipov. Když viděl ranní zprávy, začal se pídit po autu, kterému předtím vydával doklady. Řidičův telefon byl nedostupný a Antipov se po několika dalších telefonátech dovtípil, že právě toto auto na mostě vybouchlo. Rozhodl se proto zajít na ředitelství tajné služby FSB a povědět všechno, co ví.

Výpověď mu potvrdil krymský podnikatel s ovocem a zeleninou Alexandr Bylin, který je v kauze prostředníkem, protože pro dalšího podezřelého sháněl auto a našel ho právě u Antipova. Znali se díky práci. Po důkladném výslechu byli oba muži propuštěni s díkem za svědomitost a spolupráci.

Po návratu domů se neschovávali, žili dál svůj život. Až o pár dní později byli zatčeni pro podezření z terorismu. Nyní patří spolu s prodejcem eSIM karet Tjažnychem do osmičky viníků. „Stále přitom nevíme, jestli explodoval ten náklad, nebo něco jiného,“ upozorňuje právník jednoho z nich.

Bylinův právní zástupce Sergej Bizjukin pak popisuje, že vyšetřovatelé své závěry zakládají na předpokladu, že všichni, kteří měli co do činění s osudným náklaďákem, musejí mít něco společného i s předmětným zločinem.

Mužem, který prý může za to, že se výbušniny dostaly na ruské území, je podle Moskvy arménský řidič Artur Terchanjan. Ten se přes svého právníka brání, že vůbec nemohl vědět, co veze, a že to dokládá třeba fakt, že ve svém náklaďáku bez obav spal. Údajné výbušniny byly zabalené v naložených fóliích tak dobře, že je neodhalily ani celní kontroly v několika zemích. Než se totiž dostaly k Terchanjanovi, objely kus světa.

Z Oděsy do Bulharska, Gruzie, Arménie

Palety s nákladem nejdříve vypluly z ukrajinské Oděsy do Bulharska a odtamtud do přístavu v Gruzii. Odtud je po zemi dopravili do Arménie a pak zpět na sever do skladu v ruském Armaviru. Až zde je přesunuli do auta, které 8. října zesměšnilo ruské velení. „Momentálně není důkaz, že by byl Terchanjan do zločinu zapojen, a ani nebude, pokud ho nezfalšují,“ tvrdí řidičův obhájce Givi Bekauri.

A upozorňuje, že muž na náklad vůbec nesahal. Jen ho odvezl, počkal na vyložení a s novým nákladem zase odjel, aby dalších pět až šest dní strávil ve frontě před jedním z checkpointů. Čekání si prý zkrátil návštěvou příbuzných v Severní Osetii, kde ho dostihly telefonáty vyšetřovatelů. Těm podle Bekauriho řidič vyhověl, přijel na výslech v Simferopolu a když mu policie řekla „nejezděte daleko“, zaplatil si hotel, kde čekal, jak dopadne.

Volný pohyb po městě a zevlování na hotelu ho spojuje i s dalšími obviněnými. Třeba s Romanem Solomkem, zemědělcem z dnes už osvobozeného ukrajinského Chersonu. Farmář podle ruské verze událostí vymyslel trasu, jak výbušniny z Ukrajiny do Ruska oklikou dostat.

Podle obhájce jen přišel na způsob, jak si v době války nechat přivézt objednané zemědělské náčiní, a o svou inovaci se podělil s dalšími lidmi. „Nejobyčejnější zemědělec. Kromě svých polí, traktorů a secích strojů ho nezajímalo nic jiného. Zavřeli ty nejobyčejnější lidi a snaží se z nich udělat kriminálníky. Nevím, na koho to vykřičet,“ naříká Solomkova žena.

A právník dodává, že i tento klient s policií ve všem spolupracoval. Advokáti oslovení ruskou BBC se tak shodují, že policisté zatkli „partu náhodných lidí, kteří se ocitli ve špatnou chvíli na špatném místě; které se podařilo chytit, a tak je pohnali ke spravedlnosti“. „Vyšetřování má pauzu, nic se mnou neřeší. Jen sedím a hniju ve vězení,“ napsal v lednu Antipov své ženě.

Ukrajina, která podle Moskvy za celým komplotem stojí, incident na Kerčském mostě kvitovala. Po útoku však na její území začaly pršet masivní raketové útoky, při nichž ruská armáda bez skrupulí útočila i na civilní cíle.

Jeden z právních zástupců údajných vykonavatelů úspěšné záškodnické akce nyní říká, že navzdory všem pochybám nevěří, že by se proces jen tak zastavil. „Pokud se rozpadne ještě před soudem, bude to zázrak. Bastrykin řekl Putinovi, že zločin byl vyřešen a všichni pachatelé byli zadrženi. Jak mu teď asi poví ‚pardon, nechal jsem se unést‘?“