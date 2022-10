Všechno nejlepší, Vladimire. Internet se baví útokem na Kerčský most

„My také pořádáme narozeninové oslavy až sobotu. Jen nás zatím nenapadlo uspořádat ohňostroj pro oslavence v šest ráno. Super,“ napsala na Twitter senátorka Miroslava Němcová.

Twitterový profil Dárek pro Putina sdílel video, na kterém hollywoodská hvězda Marilyn Monroe zpívá píseň Happy Birthday. Videu přitom dominují záběry zničeného Kerčského mostu. Stejný snímek sdílel například Oleksij Danilov, tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany (RNBO).

S přáním k narozeninám se přidal i twitterový profil Armády ČR. „Včera oslavil narozeniny jeden z nejnenáviděnějších lidí současnosti. Místo svíček na dortu mu ale zapálili most, kriticky důležitý pro zásobování Krymu – prvního Ruskem okupovaného území,“ uvedl profil.

„Ukrajinská pošta už může chystat další známku. Držela bych se původního návrhu. Jenom místo lodi most. Vznikla by krásná série,“ dodala senátorka Němcová s narážkou na poštovní známku vydanou na počest obránců Hadího ostrova, kteří posádku ruské válečné lodi odkázali do patřičných míst. Pošta již oznámila vydání nových známek věnovaných právě výbuchu mostu.

Укрпошта @ukrposhta цей день настав: ми анонсуємо марку з мостом https://t.co/wtxAVe12q4 oblíbit odpovědět

Sportovní komentátor Jaromír Bosák na Twitteru napsal: „Tak trochu mi dnes ve vysílání rozhlasových stanic chybí písně jako Mosty znám, Bridge over the troubled Water, Under the Bridge...“

Student práv Univerzity Palackého Andrej Poleščuk, který již nějakou dobu Twitter zásobuje aktualitami z fronty, sdílel koláž, na které na poničeném hořícím mostu ukrajinský prezident Zelenskyj griluje maso.

Zatím není jasné, kdo je za výbuch zodpovědný nebo co bylo jeho příčinou, Moskva ani Kyjev se v tomto směru oficiálně nevyjádřily.