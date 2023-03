Řady mrtvých daleko na sever od Bachmutu. Rusové chtějí sevřít kleště

The invaders shelled Krasne Pershe, Dvorichna, Hryanykivka, Zapadne, Masyutivka, Krokhmal'ne (Kharkiv region); Novoselivs'ke, Makiyivka, Nevs'ke, Dibrova, Bilohorivka, Zolotarivka (Luhansk region).



–General Staff of the Armed Forces of Ukraine report, 18:00, 14 March 2023



