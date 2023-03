Čekání na ofenzivu. Ukrajina se musí ukázat, jinak podpora Západu vyprchá

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Zákopy, ve kterých se vojáci brodí po kolena ve vodě. Transportéry potácející se v rozbahněných polích. Džípy a vojenské náklaďáky klouzající v jílovité břečce. To jsou podmínky, se kterými se dnes musí potýkat vojáci na obou stranách fronty.

„Jaro je zase tady,“ okomentovalo jednu z nahrávek ukrajinské ministerstvo obrany. Ano, vyčerpávající boje v promrzlých zákopech jsou u konce a fronta se ani přes vystupňování ruského tlaku zásadním způsobem nepohnula. Nyní se čeká, až se dostatečně oteplí, rozmoklý terén vyschne a nezpevněné cesty budou opět průjezdné. V polovině dubna nebo na začátku května začne letní sezona bojů.

Pozornost se upírá především na to, co předvede Ukrajina. „Je to otázka měsíce a půl, dvou měsíců, možná dvou a půl měsíce. Shromažďujeme zdroje,“ cituje The Wall Street Journal prezidentského poradce Mychajla Podoljaka. V jaký úsecích by k ofenzivě mělo dojít, z pochopitelných důvodů neprozradil.

Přípravami na protiofenzivu Kyjev také zdůvodňuje urputnou obranu Bachmutu, přestože ruské jednotky ho už téměř obklíčily a za cenu nesmírných ztrát obsadily jeho východní polovinu. Ze Západu sílí volání, že plýtvání zdroji v rozstříleném městě nedává smysl, vrchní velitel ukrajinských pozemních sil je však opačného názoru.

„Obránci, kteří na svých bedrech drží východní frontu, jsou skuteční hrdinové. Působí nepříteli nejvyšší možné ztráty a nešetří při tom ani sebe. Musíme získat čas, abychom vybudovaly zálohy a spustily protiofenzivu. Už se blíží,“ uvedl generál Oleksandr Syrskyj.

Spekuluje se, že do ukrajinského nástupu by se mohla zapojit část těžké techniky, kterou počátkem roku přislíbili západní spojenci. Ve španělské Zaragoze v pondělí skončil výcvik prvních 55 ukrajinských tankistů na strojích Leopard 2A4. První tanky německé výroby už na Ukrajinu dorazily, na první výročí invaze čtyři kusy dodalo Polsko.

Nakonec jich ale bude méně, než se v lednu čekalo. Podle magazínu The Economist z nich Ukrajinci postaví dva tankové prapory, další tři prapory sestaví ze starších leopardů 1A5. Kromě toho by měli dostat čtrnáct britských tanků Challenger a jednatřicet amerických abramsů – ty ovšem možná až na podzim. Mechanizované jednotky dál vyztuží stovky obrněnců, jako jsou americké stroje Bradley, Stryker nebo švédské CV90.

Podle některých zdrojů z ukrajinské vlády je množství slíbených zbraní spíš symbolické, navíc nejspíš nestihnou dorazit na bojiště včas. „Nemáme dost lidí, nemáme dost zbraní. A všichni známe tu známou poučku: při ofenzivě ztrácíš dvakrát až třikrát více lidí. To si nemůžeme dovolit,“ řekl listu The Washington Post (WP) nejmenovaný vládní představitel.

Právě počet bojeschopných vojáků představuje při ohledávání možností dalšího vývoje na bojišti zásadní neznámou. Ukrajina své dosavadní ztráty tají i před spojenci, západní experti je podle WP odhadují na 120 000 mrtvých a zraněných.

Počáteční převaha Ukrajiny v „živé síle“ se v dělostřelecké válce postupně rozplynula. Mezi padlými jsou i ti nejzkušenější a nejodhodlanější jako respektovaný velitel Dmytro „Da Vinci“ Kocjubajlo. Rusové navíc od podzimu povolali na 300 000 záložáků, postupně je cvičí a i Ukrajinci přiznávají, že ruská mobilizace přes všechny problémy splnila hlavní účel.

I to je důvod, proč ukrajinská armáda v posledních týdnech při odvodech výrazně přitvrdila a „odpírače“ nahání na ulicích. Nové jednotky vznikají i v rámci ministerstva vnitra, které od počátku února buduje osm dobrovolnických brigád označovaných jako „Garda útoku“. Cílem má být především zajištění pravidelných rotací na frontě.

Ministerstvo vnitra o víkendu oznámilo, že jednotky jsou prakticky zformované, přihlásilo se do nich prý 27 000 dobrovolníků, které nyní čeká několikaměsíční výcvik. „Nabíráme další dobrovolníky, abychom měli rezervy do budoucna,“ cituje list Ukrajinska pravda ministra Ihora Klymenka.

Příliv čerstvých branců ovšem rostoucí ztráty jen tak nezacelí. „Největší hodnotou ve válce je bojová zkušenost. Nemůžete srovnávat vojáka, který má za sebou šest měsíců války s vojákem, který přijde ze střelnice. To je nebe a dudy,“ řekl listu WP velitel ukrajinských výsadkářů s přezdívkou Kupol.

Není to ojedinělý hlas. „Když loni dorazily posily, nemuseli jsme jim nic vysvětlovat. Věděli, jak se sedí na transportéru, jak se starat o pušku, jak zacházet s granátem. Ale zkušení kluci došli. Ti noví občas mají motivaci, občas ne, ale všechny musíme učit všechno od základů,“ svěřil se listu The Wall Street Journal nejmenovaný velitel z bachmutské fronty.

Pesimismus přiživuje i nedostatek dělostřelecké munice. V posledních týdnech s ní musí šetřit i Rusové, ale stále jí mají daleko víc než Ukrajinci. Podle expertů odpálí denně asi 10 000 dělostřeleckých granátů, Ukrajina asi 3 000.

Ukrajinská armáda náboje do dělostřeleckým systémů a minometů spotřebovává rychleji, než je západní spojenci dokážou vyrábět. Především Evropa proto čelí tlaku, aby zásadně navýšila produkci munice ráže 155 mm, ukrajinský ministr zahraničí to při nedávné návštěvě Německa označil za „problém číslo jedna“.

Výše zmíněné problémy naznačují, že v armádě postupně vyprchal optimismus z osvobození Chersonu a Charkovské oblasti. Politické vedení přesto anoncuje, že letošek bude rokem ukrajinského vítězství. Kyjev totiž ví, že pokud v dohledné době nevykáže úspěchy na bojišti, může západní podpora začít slábnout.

Je to patrné i v USA, kde se pomalu rozjíždí kampaň před příštími prezidentskými volbami. Floridský guvernér Ron DeSantis, který je považován za favorita republikánských primárek, v pondělí válku označil za „územní spor mezi Ukrajinou a Ruskem“. Obrana napadené země podle něj není životní zájem USA. Podobně mluví všichni republikánští kandidáti.

Válka rok po invazi vstupuje do kritické fáze. Zájem světa i západních spojenců opadá, v médiích začínají převažovat jiná témata. Jestli si chtějí Ukrajinci zajistit co nejlepší pozici v potenciálních budoucích jednáních, budou se muset nyní předvést.

„Pokud do konce léta nedokážou vykázat postup, budou na Západě narůstat hlasy volající po diplomatickém řešení nebo argumenty, že bychom Ukrajině neměli vůbec pomáhat,“ řekl deníku The Wall Street Journal britský poslanec Robert Seely.