Ukrajinci chválí legionáře: Poláci rozstříleli konvoj, hlásí se Bělorusové

„Mezi dobrovolníky se již vyznamenali sousedé z Polska. Na okraji jedné z osad porazili ruský konvoj,“ píše tsn.ua. Doplňuje, že britští bojovníci po boku ukrajinské armády chrání hranice Kyjevské oblasti. A připomíná, že Británie poskytla Ukrajině dva tisíce přenosných protitankových střel, které jsou proti ruské technice velmi účinné.

Web rovněž uvedl, že doplnit řady legionářů touží i „uvědomělí“ Bělorusové, kteří nepodporují režim diktátora Alexandra Lukašenka.

Na pomoc Ukrajině již dorazily stovky dobrovolníků ze zahraničí. „Pro všechny byla maximálně zjednodušena pravidla pro přechod ukrajinských hranic,“ uvádí tsn.ua.

„Jsem tady, abych bojoval za demokracii, protože jeden nemocný člověk nemůže za celou zemi rozhodnout, jestli může mít demokracii,“ citoval web jednoho z dobrovolníků.

Podle dřívějších informací zájem o zapojení do cizinecké legie má nejméně 20 tisíc lidí z 52 zemí světa. Hlásí se i několik stovek Čechů, kteří potřebují speciální svolení od prezidenta Miloše Zemana.

Přestože tsn.ua píše o jednoduché proceduře pro dobrovolníky, podle jiných svědectví to tak snadné zase není.

Mnozí zahraniční bojovníci tvrdí, že Ukrajina má co dělat, aby jim vojenské vybavení poskytla. Slovinský dobrovolník Roman Šepeljak, který je zapojen do zapracovávání nově příchozích do legie, připouští, že systém je zatím v plenkách, a tvrdí, že se proces v příštích dnech zlepší.

Právě kvůli počátečním problémům americký podnikatel Anthony Capone, který financuje stovky bývalých bojovníků, pozastavil jejich vysílání na Ukrajinu. Chce tak poskytnout „ukrajinské armádě další týden, aby vylepšila verbovací proces pro toho, kdo chce vstoupit do dobrovolnických sborů“.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Ukrajina pro zájemce poskytuje informace na stránce fightforua.org. Dobrovolníci musejí prokázat zkušenosti z vojenských či policejních složek, žádost vyplňují na ukrajinské ambasádě ve své domovské zemi. Do Ukrajiny se musí už dopravit sami.

Moskva varovala, že „zahraniční žoldáci“ se nebudou těšit postavení válečných zajatců, ale budou rovnou postaveni před vojenský soud. Existují náznaky toho, že Rusové aktivně monitorují, kdo se do legie hlásí.