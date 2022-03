Otevřely se nové koridory pro civilisty. Nestřílejte tam, vyzývá Kyjev Rusy

Koridory mají vést z Mariupolu do Záporoží, z Volnovachy v Doněcké oblasti do Pokrovsku, z Izjumu v Charkovské oblasti do Lozovy, z několika předměstí Kyjeva dále do metropole a z Enerhodaru do Záporoží.

Nedaleko Záporoží ruská národní garda podle agentury TASS převzala kontrolu nad tamní jadernou elektrárnou. Zaměstnanci by podle ní měli nadále pracovat v běžném režimu. Obránci, kteří lokalitu bránili, odevzdali zbraně a byli propuštěni, uvedla agentura.

Ve středu mají také pokračovat evakuace z obléhaného města Sumy na severovýchodě země, uvedl gubernátor Sumské oblasti Dmytro Žyvyckyj. Lidé nyní podle něj opouštějí město i vlastními auty. Při nočním ostřelování tam zahynulo 22 civilistů včetně tří dětí.

Ze Sum se během úterního dočasného příměří evakuovalo 5000 civilistů, uvedl Kyjev. Uprchlíci zamířili do středoukrajinské Poltavy, kam brzy ráno všichni podle místní správy bezpečně dorazili.

Rusko zavedení humanitárních koridorů z obléhaných měst oznámilo už v předchozích dnech, kromě evakuace Sum však skončily neúspěchem. Bojující strany se vzájemně obviňovaly z porušování dočasného příměří.

Rusko uvedlo, že umožní humanitární koridory lidem prchajícím z Kyjeva, Černihivu, Sum, Charkova a Mariupolu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na Michaila Mizinceva, jenž vede ruský mezirezortní koordinační štáb pro humanitární otázky. Reuters poznamenal, že z vyjádření nebylo jasné, zda navrhované trasy povedou přes Rusko nebo Bělorusko, což byly podmínky, proti nimž se už dříve postavila ukrajinská vláda.

V úterý se ruské síly se opakovaně pokusily obsadit přístavní město Mykolajiv na jihu Ukrajiny, přičemž jejich útoky odrazily ukrajinské jednotky, prohlásil poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč. Ukrajinští vojáci také odrazili snahy ruských sil o vstup do Charkova.