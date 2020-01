Ukrajina věděla, že letadlo bylo sestřeleno. Čekala, až se přizná Írán

18:43 , aktualizováno 18:43

Posádka ukrajinského civilního letadla, které bylo sestřeleno minulou středu po startu v Teheránu, zemřela okamžitě poté, co íránská raketa explodovala blízkosti kokpitu a do kabiny pilotů vlétly střepiny. V rozhovoru s kanadskou stanicí CBC v Kyjevě to řekl tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov.