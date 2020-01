V Íránu protestovali proti vládě, tamní úřady zadržely britského velvyslance

Na teheránských vysokých školách se v sobotu sešly stovky lidí, kteří vyzývali k propuštění činitelů podílejících se na sestřelení letadla a k jejich postavení před soud. Policie protesty rozehnala, napsala agentura AP.

O protivládních protestech nezvykle informovala i íránská polovládní tisková kancelář Fars, která má blízko k íránským revolučním gardám, poznamenala agentura Reuters. Právě gardy přijaly za zničení civilního letadla plnou odpovědnost.



Watch: Iranian protesters chant slogans against the IRGC and the Supreme Leader following the country’s admission to unintentionally downing a Ukrainian airliner and killing 176. https://t.co/muQwHKEQ2W pic.twitter.com/tUddoFCRZu