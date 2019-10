Azylové centrum u hranic s Českem, kde útočil Afghánec, uzavřou do konce týdne

„Ubytovna pro žadatele o azyl musí být okamžitě uzavřena,“ řekl po incidentu Hubert Koller, který je starostou Leopoldschlag, pod který Wullowitz patří. Koller dodal, že zařízení, které zde od roku 2015 provozuje Červený kříž, už v místě není udržitelné.



Anschober následně oznámil, že uzavření bude rychlé. „Ubytovnu ještě tento týden vyklidíme,“ řekl Anschober. V ubytovně, která byla zřízena v někdejší budově celnice, žije aktuálně dvacítka běženců. Ty nyní čeká přestěhování.

Der Standard napsal, že ve vesnici, kde žije 73 obyvatel, mnozí lidé věřili v úspěšnou integraci, ale nyní jsou zklamáni.

Třiatřicetiletý Afghánec, který v ubytovně v minulosti žil, přijel v pondělí do obce na schůzku, na které se svým opatrovatelem hovořil o pracovních vyhlídkách. Jednání ovšem přerostlo v hádku, při které podle policie Afghánec úředníka napadl.

Der Standard s odvoláním na svědky napsal, že se mu pokusil podříznout hrdlo, ale ostatní žadatelé o azyl Afghánce odtrhli. Nakonec se jim však vysmekl a zaměstnance ubytovny bodl do hrudi, čímž mu způsobil velmi vážné zranění. Při incidentu byli lehce zraněni ještě tři další lidé.



Afghánec následně na kole odjel ke statku místního zemědělce, které podle policie zabil a v jeho autě odjel. V tomto voze ho také policie v pondělí v noci u Lince zadržela.

Rakouská média informovala, že Afghánec, který do Rakouska přišel v roce 2015 a jehož azylová žádost byla loni zamítnuta, se dostal několikrát kvůli agresivitě do hledáčku policie. Prokuratura cizince označila za silně věřícího muslima, který ale nevykazoval známky radikalizace.

Letos v květnu napadl svou ženu, proto byl na dva týdny vykázán ze společné domácnosti. V minulosti se také popral v Linci s jedním účastníků kurzu poté, co se zvrtla jejich rozprava na téma alkohol. Letos v červenci pak nezvládl neúspěch u zkoušky v autoškole, několik minut následně agresivně a za zvuku pískajících pneumatik jezdil cvičným autem po zkušební ploše.

Rakouská média se vedle Afgháncova osudu věnují také poměrům v ubytovně. „Podle policie, jež zde stále prováděla kontroly, se žádné incidenty neděly. Sousedé to ale vidí jinak. My z obce jsme se snažili žadatele o azyl, kteří zde byli, integrovat,“ uvedl starosta Koller s tím, že jim nabídli práci. Der Standard pak citoval jistého obyvatele obce Wullowitz, který si stěžoval na chování migrantů. „Rvačky tam byly pravidelně. Nic se ale nedělo. A starosta to neustále ignoroval,“ dodal.