Západ Moskvu provokuje, řekl Erdogan v Srbsku. Válka podle něj hned tak neskončí

„Mohu jasně říci, že neshledávám postoj Západu vůči Rusku správným. Jelikož Západ sleduje politiku založenou na provokacích,“ řekl Erdogan po setkání se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem.

Dodal, že Rusko není zemí, která by se měla podceňovat. Erdogan už v úterý řekl, že Rusko omezuje dodávky plynu do Evropské unie v odvetě za protiruské sankce a že EU „sklízí, co zasela“.

Erdogan rovněž opět zdůraznil, že Turecko zastává vyváženou politiku ve vztazích s Ruskem i Ukrajinou. Dodal, že tato politika už přinesla své plody, jako například červencovou dohodu z Istanbulu o odblokování vývozu obilí z ukrajinských přístavů.

Turecko pomáhá Ukrajině v obranné válce proti Rusku dodávkami zbraní, ale nepřipojilo se k Západu v zavedení sankcí a pokračuje v obchodu s Moskvou. Ankara tvrdí, že sankce nejsou řešením a že by poškodily její ekonomiku, která se už tak potýká zejména s bezprecedentní inflací. Turecká vláda se snaží hrát roli zprostředkovatele mezi Ukrajinou a Ruskem v této válce.

Srbsko touží po bayraktarech

Vučić ve středu řekl, že Srbsko by rádo od Turecka koupilo bezpilotní letouny Bayraktar. „Chceme koupit drony Bayraktar, ale to chce nyní celý svět, tak budeme muset počkat ve frontě,“ řekl Vučić.

Erdogan ve středu rovněž přivítal zmírnění napětí mez Srbskem a Kosovem, které se opět vyhrotilo minulý měsíc kvůli požadavkům při pohybu občanů přes společnou hranici, a vyzval k řešení problémů dialogem.

Turecký prezident, jehož doprovází řada podnikatelů, v Srbsku podepsal několik dohod o spolupráci v průmyslu, technologiích či o zjednodušení vízového režimu a zahájení vzájemného uznávání občanských dokladů pro cestování. Podobnou dohodu podepsal Erdogan už v úterý v Bosně a Hercegovině.

Erdogan ve středu druhém dnem pokračuje v cestě po Balkáně, kterou ve čtvrtek zakončí v Chorvatsku.