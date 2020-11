Trump po sobě nechává spálenou zem, republikáni už tajně jednají s demokraty

Trump je přesvědčen, že kandidát demokratů vyhrál ve volbách podvodem. I když jeho právníci přiznávají, že nemají k ruce žádný důkaz, prezident nepřijímá možnost, že by jeho obvinění nebyla pravdivá.

Kvůli výrokům, že chybějí jakékoliv důkazy o falšování prezidentských voleb, stále úřadující šéf Bílého domu odvolal šéfa vládní agentury pro kybernetickou bezpečnost (CISA) Christophera Krebse. Předtím propustil ministra obrany Marka Espera, s nímž odešel i jeho tým.

Americká média po odchodu Epsera spekulovala, že židle se hýbou i pod šéfy CIA a FBI, kteří odmítají přistoupit na Trumpovu hru o rozsáhlém spiknutí, jehož cílem je odstranit republikánského kandidáta na prezidenta z Bílého domu. Trump též hrozil, že propustí „amerického Prymulu“, šéfa vládního protikoronavirového týmu Anthonyho Fauciho.

Vyhození Krebse vyvolalo nezvykle kritickou odezvu u jindy Trumpovi velmi věrných republikánů. Senátorka Shelley Moore Capitoová uvedla, že rozhodnutí dosluhujícího prezidenta ji „zklamalo“ a „nedokáže jej vysvětlit“.

Mitt Romney, sám bývalý prezidentský kandidát, označil Trumpovo rozhodnutí za „příšerné“. Krebse vyzdvihl jako „mimořádný talent, který odvádí vynikající práci při dohlížení na ochranu našich kybernetických schopností,“ podotýká server Politico.

Někteří republikáni neskrývali překvapení, když Trump propustil Espera a jeho tým a nahradil jej loajálnějšími lidmi. „Jako kdyby se v Bílém domě odehrávala čistka,“ prohlásil příležitostný Trumpův kritik, republikánský kongresman Adam Kinzinger. „Je to špatné.“

Příležitost pro protivníky USA

Propuštění Espera se částečně čekalo, protože Trump s ním měl opakované veřejné spory, například ohledně vyslání armády do amerických měst během protestů proti policejní brutalitě. Podle stanice CNN Esper odmítal předčasně stáhnout vojáky z Afghánistánu. Trump po propuštění Espera oznámil, že sníží jejich počty v Afghánistánu a Iráku.

Proti stažení jednotek se ozývali i někteří republikáni. Krok staví Bidena do obtížné pozice, kdy v době ekonomických potíží, kterým čelí USA kvůli koronavirové epidemii, bude možná nucen počty vojáků na Blízkém východě znovu navýšit, podotýká stanice Al Džazíra.

Nahrazení zkušeného Esperova týmu méně zkušenými nástupci napojenými na Trumpa a jeho podporovatele je další komplikací pro bezpečnostní politiku Bidena. Trumpova administrativa nedodává jeho týmu ani nejnovější informace zpravodajské služby, čímž jej činí nepřipraveným na potenciální hrozby.

Demokraté se obávají, že protivníci USA mohou využít „čistek“ a chaosu, který je doprovází. „Zločinné státy, teroristické skupiny a protivníci jako Rusko – všichni nás právě teď sledují a všichni si uvědomují příležitost, kterou toto přechodné období představuje pro jejich vlastní strategické cíle. Vidí, že nyní máme posluhovače místo odborníků v klíčových pozicích Pentagonu,“ uvedla demokratická senátorka Tammy Duckworthová.

Tajná jednání s Bidenovým týmem

Přístup Bidenovy administrativy do úřadů blokuje Trumpem jmenovaná šéfka Správy obecných služeb (GSA) Emily Murphyová, která stále odmítá označit Bidena za vítěze voleb. Podle stanice CNN se však někteří úředníci a vládní činitelé rozhodli tajně s Bidenovým týmem jednat na předání agendy s tím, že to je jejich občanská povinnost nadřazená stranickým půtkám.

„Nic, co by nás dostalo do problémů,“ popsal jednání s Bidenovým štábem nejmenovaný činitel administrativy. „Jen se nabízíme ku pomoci. Vědí, co tím myslíme, a co smíme či nesmíme udělat nebo říct,“ dodal.



Takový postup přitom svým pracovníkům výslovně zakazuje například ministerstvo zdravotnictví. Tamní zaměstnanci dostali ve středu pokyn, že nesmí odpovídat na žádné dotazy členů Bidenova týmu a pokud by od nich dostali zprávu, musí ihned upozornit vedení úřadu. Ministr zdravotnictví Alex Azar pak řekl, že s Bidenem nebude spolupracovat, dokud jej neprohlásí za příští hlavu státu zmíněná GSA.

Server Politico rovněž upozornil, že prezidentův postoj v současné chvíli v podstatě paralyzuje konzervativní hnutí v USA. Jelikož Trump jako lídr republikánské strany odmítá označit Bidena za příštího prezidenta, nemohou američtí konzervativci útočit na demokratovy politické plány, ani kritizovat osoby, které jmenoval do svého týmu v Bílém domě. Některé konzervativní skupiny se rovněž z obav z možných následků zdráhají přijímat zaměstnance současné administrativy, kteří brzy přijdou o práci.

Republikánům nakloněné organizace si totiž například musí dávat pozor, aby Bidenovo nastávající prezidentství nikde veřejně nezmínily. V opačném případě jim podle zdrojů serveru Politico začnou přicházet naštvané e-maily od dárců, kteří je například obviňují z toho, že se staví na stranu „liberálních médií“.

Současný stav ale představuje problém i pro demokraty. Ačkoliv mají většinu v Sněmovně reprezentantů, nechystají se podnikat žádné kroky. Podle stanice CNN se bojí, že kdyby začali vést s Bílým domem válku, mohlo by to na Trumpovu stranu jen mobilizovat nejisté republikány a přenos moci dále zkomplikovat.

Zděšení environmentalisté

Trump už nicméně oznámil, že uskuteční některé změny v environmentální politice, jež je pro demokraty a tím pádem i Bidena klíčová. Podle agentury AP chce dekriminalizovat průmyslová odvětví, které jsou odpovědná za smrt migrujících ptáků.

Trumpova administrativa vyzvala ropné společnosti, ať si vyberou ropné pole, které si chtějí pronajmout v Arktické národní přírodní rezervaci. Ta je přitom chráněným územím, proslulým svým bohatým zvířecím životem.

Ochránci zvířat Trumpův krok odsoudili. „Vidíme zde pokus o spálenou zemi,“ prohlásil Brian Rutledge, viceprezident společnosti na ochranu ptáků National Audubon Society.