Vlastně důkazy o podvodech nemáme, uznávají Trumpovi právníci u soudů

Porážka za porážkou. Tak by se dal popsat úsilí Trumpova právnického týmu o zpochybnění výsledků voleb, v nichž republikánského kandidáta na prezidenta porazil jeho demokratický protivník Joe Biden. Už čtyři soudci v různých státech odmítli stížnosti právníků na nelegitimnost sčítání hlasů.

Podle listu The New York Times v právnických firmách zastupujících Trumpa rostou obavy, že marný boj s větrnými mlýny poškodí důvěru Američanů v integritu voleb. V právnické společnosti Porter Wright Morris & Arthur už alespoň jeden právník podal výpověď na protest proti zastupování Trumpa.

Analytici upozorňují, že zastupování Trumpa může firmy v mnoha ohledech poškodit. Kazí to jejich PR a omezuje jejich možnosti při nabírání nových, perspektivních zaměstnanců či klientů, kteří nemusejí chtít mít s danou firmou nic společného. Stávající klienti též mohou z obavy o své vlastní renomé rozvázat s firmou smlouvu.

Práce ve firmě, která podává Trumpovým jménem žaloby proti údajným volebním podvodům, se negativně podepisuje i na osobním životě právníků. Dva zaměstnanci jedné z největších amerických právním firem Jones Day řekli listu The New York Times, že jejich přátelé, a nejen oni, se jim na sociálních sítích za to vysmívali.

Podávání žalob bez dostatečných důkazů, které nemají šanci na úspěch, vyvolává etické otázky. V americkém právním systému právníkům, kteří zahájí takzvané „frivolous litigation“ (soudní spory, které nejsou ničím podložené a jsou považovány za neseriózní zdržování soudu, pozn. red.), hrozí disciplinární sankce.

Podle odborníků na právní etiku oslovených serverem New Jersey Law Journal však pravidla ohledně toho, co spadá pod frivolous litigation jsou velmi volná a tak nelze s jistotou říci, zda Trumpův právnický tým bude čelit nějakým následkům.

Televizní stanice nerozhodují volby. Podáme žalobu, řekl Trumpův právník:



7. listopadu 2020

Neúspěšné případy

Podle Trumpových právníků v Pensylvánii, klíčovém státu voleb, demokraté „záměrně odmítali připustit jakékoli zástupce a volební pozorovatele od prezidenta Trumpa a Republikánské strany“ k sčítání hlasů. Žádali, aby soud zakázal okresní volební komisi ve v Filadelfii pokračovat ve sčítání hlasů bez účasti republikánských zástupců.

Před soudem ale právníci sami přiznali, že republikánští pozorovatelé mohli být čtyři metry od členů sčítací komise.“Omlouvám se, ale co je pak váš problém?“ divil se podle stanice ABC News stížnosti soudce Paul Diamond. Žádost zamítl, vyšší soud později povolil pozorovatelům být v blízkosti členům sčítací komise ve vzdálenosti necelých dvou metrů.

V pensylvánském okrsku Montgomery County se právníci pokusili zastavit sčítání na základě obžaloby, že 592 hlasů poslaných poštou bylo nesprávně započteno navzdory „nedostatkům“ ve formálních náležitostech obálek. Když se však soud tázal právníka zastupujícího Trumpův volební tým, zda jsou k dispozici nějaké důkazy o „podvodu“ či „nepatřičném nebo nepřístojném“ jednání v souvislosti s volebními hlasy, právník musel připustit, že ne.

Podobně se nedařilo právníkům zpochybnit a zastavit sčítání hlasů v Michiganu. I soudce v Georgii si stěžoval, že mu žalobci nepřinesli žádný důkaz o údajné manipulaci s hlasy zaslanými poštou.

V Nevadě soudce označil za „směšnou“ žádost Trumpova právnického týmu, aby pozorovatelé byli v takové blízkosti u členů sčítací komise, že by mohli slyšet, o čem se baví. Soudce se před zamítnutím žádosti ironicky otázal, zda to má platit i pro případ, kdy si budou členové komise mezi sebou šeptat.