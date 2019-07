Letiště už v 18. století. Trump v projevu popletl v dějinách USA, co mohl

„V červnu 1775 Kongres vytvořil sjednocenou armádu z revolučních sil utábořených kolem Bostonu a New Yorku. Naše armáda ovládala vzduch, vrazila do hradeb, dobyla letiště, udělala všechno, co musela udělat,“ prohlásil 4. července Donald Trump.



Na chybu upozornil britský deník The Guardian, nesrovnalost v projevu prezidenta zaznamenali také lidé na sociálních sítích, kde se objevily vtipné koláže historických událostí.

První letadlo se ve Spojených státech dostalo do vzduchu až v roce 1903 díky bratrům Wrightovým. Jejich let trval několik sekund.



Americký prezident si také popletl války. V projevu zaměnil válku o nezávislost (1776-1783) s válkou s Brity v roce 1812. V kontextu války o nezávislost mluvil o bitvě u Fort McHenry, která ale proběhla až tedy v 19. století.