Ivanka ztrapňuje USA před celým světem, shodují se experti i politici

Trumpová se stala terčem kritiky, když se v sobotu objevilo video ze summitu zemí G20 v Ósace. Na něm se Ivanka neúspěšně snaží začlenit do konverzace mezi britskou premiérkou Theresou Mayovou, kanadským premiérem Justinem Trudeauem, prezidentem Francie Emmanuelem Macronem a šéfkou Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeovou.

O den později vstoupila Trumpová na půdu KLDR, a to když ji její otec vzal s sebou na setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem v demilitarizované zóně na hranici Jižní a Severní Koreje. Svůj zážitek poté Trumpová popsala podle listu The Guardian jako „neskutečný“.

Trump vzal Ivanku také na návštěvu amerických vojáků sloužících v Jižní Koreji, před kterými měla dokonce projev. Experti na zahraniční politiku toto jednání označují za nepotismus a upozorňují na nedostatek diplomatických zkušeností Trumpové, která by podle nich mohla svým chováním trvale poškodit důvěryhodnost Spojených států.

„Skutečnost, že má Trump kolem sebe v Bílém domě své příbuzné, je jedna věc. Ale to, že jeho dcera zastupuje USA v přítomnosti světových lídrů, je něco zcela jiného,“ vysvětluje specialista na národní bezpečnost Ned Price, který pracuje v americké analytické společnosti Národní bezpečnostní akce.

Podle něj přítomnost Ivanky na summitu G20 dokazuje, že Trump není schopen vyhodnotit, že tam jeho dcera nepatří. Zároveň to vypovídá také o Trumpové, která nedokáže rozpoznat, že je to nad její schopnosti. „Potom to vypadá, že USA zastupují lidé bez příslušné kvalifikace,“ dodává Price.



Ivanka a její manžel jsou oficiálně poradci prezidenta

Trump jmenoval Ivanku v roce 2017 do svého týmu, což zvedlo mnohá obočí právě kvůli tomu, že nemá kvalifikace očekávané u poradkyně prezidenta. V dubnu Trump prohlásil, že zvažoval navrhnout Ivanku do vedení Světové banky a poznamenal, že by byla skvělou vyslankyní při OSN. „Je to přirozená diplomatka. Byla by například skvělá v OSN,“ řekl Trump.



Na sociálních sítích se o víkendu v reakci na zmíněné video okamžitě objevila řada fotomontáží, kde je Ivanka po boku slavných osobností světových dějin. Lidé snímky označují hashtagem #unwantedivanka, tedy nechtěná Ivanka.

Na jedné fotografii Trumpová například drží mikrofon a sedí vedle někdejšího britského premiéra Winstona Churchilla, amerického prezidenta Franklina Roosevelta a sovětského vůdce Josifa Vissarionoviče Stalina na Jaltské konferenci na konci druhé světové války.



Fotomontáž se Stalinem, Kingem i Gorbačovem

Na dalším snímku pokládá ruku na záda amerického černošského pastora a bojovníka za rasovou rovnoprávnost Martina Luthera Kinga, na dalších se účastní vylodění v Normandii, sedí mezi vůdci Sovětského svazu a Spojených států Michailem Gorbačovem a Ronaldem Reaganem, stojí na pódiu se skupinou Beatles nebo je ukřižovaná vedle Ježíše.



Vlivný je také Ivančin manžel Jared Kushner, který rovněž působí jako poradce Bílého domu a minulý týden na konferenci v Bahrajnu zveřejnil první část mírového plánu pro Blízký východ. Palestina ale konferenci bojkotovala a obvinila Washington, že se jí snaží vnutit své proizraelské řešení.



Incidentu s Trumpovou se okamžitě chytili také demokraté. „Je to připomínka, že Ivanka Trumpová nemá žádnou zkušenost se zahraniční politikou nebo diplomacií. Američané si zaslouží být zastupování kvalifikovaným diplomatem,“ uvedl kongresman Eric Swalwell, který kandiduje na post prezidenta USA.



„Být něčí dcerou není kvalifikací pro kariéru. Ubližuje to našemu diplomatickému postavení,“ rozčilovala se demokratická kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová. „Skutečnost, že Trump nechá svou dceru, která nemá žádný diplomatický trénink, jet na summit G20 je amatérismus,“ myslí si politolog Larry Jacobs z univerzity v Minnesotě.

Trumpovi to však evidentně nevadí, protože začátku roku sám přirovnal svůj rodinný byznys ke konstituční monarchii. „Kdyby chtěla Ivanka kandidovat na prezidentku, myslím, že by byla jen velmi těžko porazitelná,“ prohlásil. Ivančini bratři Donald Jr. a Eric mají na starost Trumpovu prezidentskou kampaň.

Trump při setkání s Kimem jako první prezident USA překročil hranice KLDR: