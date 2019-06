Konec napětí. Trump povolil americkým firmám obchodovat s Huawei

Huawei si může oddechnout. Firma bude moci nadále nakupovat komponenty a odebírat software od amerických dodavatelů. Aktuální oznámení, které pronesl prezident Trump v Ósace po skončení summitu G20, dává Huawei možnost pokračovat v běžném fungování. Končí tedy ohrožení přípravy vlastních čipsetů nebo dodávek operačního systému Android.

S oznámením uklidnění situace Trump trochu Huawei a všechny zúčastněné napínal. Už před začátkem summitu G20 totiž bylo známo, že se Trump setká se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem a že nejspíš budou o Huawei jednat. Jenže po jednání nejprve přišlo jen oznámení toho, že se oba prezidenti dohodli na tom, že aktuální situaci uklidní, USA nebudou pokračovat v zavádění cel a vyjednávací týmy zasednou k jednomu stolu. O Huawei ani slovo.

S odstupem času se ovšem přeci jen na Huawei dostalo a přichází tedy další uklidnění. „Jednu věc povolím. Mnoho lidí to překvapuje, ale Huawei dodáváme a prodáváme velké množství produktů, které míří do jejich různých výrobků. A já jsem řekl, že to je v pořádku, že tyto dodávky budou pokračovat,“ prohlásil Trump.

Tím se ulevilo nejen Huawei, ale právě i jeho dodavatelům, kteří v čínské firmě mají samozřejmě velkého a významného zákazníka a případné omezení dodávek by hrálo i proti nim. „V některých případech jsme ti jediní, kdo něco takového vyrábí. To, co jsme v Silicon Valley dokázali, je neuvěřitelné a nikdo s tím nedovede soupeřit. Vcelku jednoduše jsem souhlasil s tím, že takové produkty mohou nadále prodávat,“ pochválil Trump americké technologické společnosti. Dodal, že právě američtí dodavatelé neměli z případného omezení dodávek radost.

Trump ovšem zároveň zdůraznil, že na samotném zařazení Huawei na černou listinu se nemění. Firma tak nadále nemůže dodávat své produkty do USA. „Necháváme si to zcela na závěr, uvidíme,“ řekl Trump. Americký prezident tedy ustoupil a sejmul z Huawei největší tlak, ale na druhou stranu zatím firma zůstává v určité nejistotě. Z ní se může dostat pouze v případě, že budou USA spokojeny s kompletním výsledkem. Teprve pak by mohlo připadat v úvahu odstranění firmy z černé listiny.

Trump zároveň znovu zdůraznil, že nejen, že nemůže Huawei dodávat do USA své prvky síťové infrastruktury pro mobilní operátory, ale že nadále nebudou moci americké firmy čínskému protějšku dodávat zařízení, která jakkoli souvisí s národní bezpečností USA. Konkrétní Trump nebyl, zdá se však, že by se tento zákaz neměl týkat žádných komponent pro chytré telefony nebo nejobvyklejších síťových prvků pro mobilní sítě operátorů.

V Silicon Valley i Šen-čenu si tedy většinou mohli oddychnout, ale jednáním není zdaleka konec. Uklidnit se mohou i uživatelé a potenciální zájemci o telefony koncernu Huawei – i když firma v uplynulých dnech ujišťovala, že další generaci Androidu má pro své přístroje zajištěnou a že problém by neměl být ani u vlastních čipů. Teď má Huawei pro zákazníky lepší zprávu, vše jednoduše pokračuje tak, jako by se nic nedělo.

Firma se tedy opět může upřít k dobývání pozic, které přeci jen v rámci nejistoty mohla drobně ztratit, a věnovat se znovu souboji se Samsungem. Ten by Huawei rád sesadil z pozice největšího výrobce smartphonů na světě. A nanovo může začít souboj na poli skládacích smartphonů.