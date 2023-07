Konec války pro vstup Ukrajiny do NATO není striktní podmínka, zaznělo

„Myslím, že Kyjev rezignoval na to, že summit ve Vilniusu mu přinese členství s ohledem na to, že válka stále pokračuje. Ale myslím si, že je možné očekávat, že cesta ke členství vznikne. Něco jako akční plán členství, ale přizpůsobený Ukrajině,“ řekl Townsend pro PAP.

Bývalý představitel Pentagonu upozornil, že odložení vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance by totiž mohlo dát Rusku podnět i k umělému prodlužování konfliktu formou zmražené války, kdy už by se nebojovalo, dokonce by platilo jakési příměří, ale mírová dohoda by uzavřena nebyla. Proto podle něj není formální ukončení konfliktu pro Ukrajinu nutnou podmínkou pro vstup.

Nejlepší variantou by podle něj pochopitelně byla úplná porážka Ruska, i kdyby se však útočící země nevzdala, v nějakém okamžiku hlavní boje utichnou. Poté by se mohli spojenci Aliance rozhodovat. „Jde o to, aby si Rusko nediktovalo podmínky,“ dodal.

Od summitu NATO ve Vilniusu nelze podle Townsenda očekávat rozhodný krok ohledně pozvání Ukrajiny do NATO, ale může se tam k jejímu možnému členství nějak přiblížit.

Summit lídrů NATO se bude konat v litevském Vilniusu ve dnech 11. až 12. července. Tématem má být mimo jiné pomoc Ukrajině a také její případné členství v NATO, stejně jako plánovaný vstup Švédska.

Ukrajina oficiálně podala žádost o zrychlené řízení o členství v NATO v září 2022. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí vyzval amerického prezidenta Joea Bidena, aby Ukrajina dostala pozvánku už teď, i kdyby do Aliance nakonec vstoupila až po skončení války s Ruskem.

