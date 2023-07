NATO bude chtít Ukrajinu přijmout pro zkušenosti, hodnotí expert Zelenského tour

Co je podle vás hlavní důvod, proč se ukrajinský prezident vydal do evropských zemí?

Naprosto evidentně je to cesta před summitem NATO ve Vilniusu, který se bude konat v příštím týdnu. Je tam zřejmě snaha, kromě pochopitelně jiných důležitých témat vojenské pomoci nebo obnovy Ukrajiny, získat si na svoji stranu různé země před summitem. Ukrajina se netají tím, že by si přála, aby právě zde už zazněla jasná deklarace a pozvání Ukrajiny do NATO.

Rusko už Ukrajinu napadlo, páchá tam všechna možná zvěrstva a spoustu válečných zločinů. Co víc by mohlo udělat?