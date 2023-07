Pozvěte nás do NATO, vyzval Zelenskyj Bidena. Usiluje o důležitý signál

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval svůj americký protějšek Joea Bidena, aby Ukrajina už teď dostala pozvánku do Severoatlantické aliance. Zelenskyj podle svých slov chápe, že by země do NATO nakonec vstoupila až po skončení války s Ruskem.