Kdysi ji voda nezajímala, teď jí chybí. Francii dráždí hráz Ženevského jezera

Regulaci hladiny vody u přehrání hráze Seujet v Ženevě mají na starosti tři kantony. Přibližně 40 procent plochy jezera se sice nachází na území Francie, ta se však na jeho správě nepodílí. Nejevila totiž v roce 1884 zájem o smlouvu, která regulaci vody upravuje.

Nyní však Francie takřka každý rok čelí značným problémům s nedostatkem vody, úmorným suchem a horkem. Více vody z Ženevského jezera by potřebovala jako sůl.

Loni v létě se proto Paříž pokusila přimět Bern a příslušné švýcarské kantony k zahájení jednání o společném hospodaření s ní. Druhá strana se však zdráhá. „Nechceme se zavazovat k určitým objemům vody, řekl Antonio Hodgers, předseda ženevské kantonální vlády. „Nechceme riskovat, že kdyby bylo vody málo, nebudeme mít dost pro naše obyvatelstvo,“ dodal.

Všichni ve Francii se shodují, že je třeba uzavřít se Švýcarskem formální dohodu o sdílení vody, jež by v ideálním případě zaručovala určitý objem průtoku přehradou. „Nemáme nad Švýcarskem žádnou kontrolu, protože není v Evropské unii,“ upozorňuje Nicolas Kraak, ředitel správního orgánu zemědělského zavlažování podél Rhôny. „Dělají si, co chtějí,“ řekl.

Francie není jediným podrážděným švýcarským sousedem. V posledních několika letech vede Švýcarsko spory s Itálii ohledně hladiny vody v Lago Maggiore, které se nachází na jejich hranicích. V roce 2022 požádaly suchem postižené italské provincie Švýcary o uvolnění většího množství vody. A z dlouhodobého hlediska chce Itálie zvýšit hladinu vody v jezeře, aby mohlo fungovat jako větší nádrž. To by podle Švýcarů zvýšilo riziko povodní.

Vody ve Rhôně bude postupně ubývat

Rhôna, jež Ženevské jezero napájí, vyvěrá z ledovce ve švýcarských Alpách. Alpské ledovce však tají alarmujícím tempem – jen za poslední dva roky ztratily 10 procent objemu. Glaciolog Daniel Farinotti ze Švýcarského federálního technologického institutu v Curychu očekává, že do konce století roztaje 60 až 80 procent švýcarských ledovců.

Ten, z něhož řeka vyvěrá, podle Farinottiho zmizí úplně. Rhônu pak bude napájet déšť a tající sníh. Obojího však také ubývá.

Podle studií se Rhôna rok od roku zmenšuje. Komplexní studie, kterou loni zveřejnily francouzské úřady, zjistila, že letní průtok se za posledních 60 let snížil o 7 až 13 procent. Studie odhaduje, že do roku 2055 by mohl klesnout o dalších 20.

To by způsobilo značné problémy, jelikož řeka je hojně využívána. Zásobuje vodou 2,5 milionu lidí, přepravuje se po ní zboží mezi Lyonem a Středomořím, chladí jaderné reaktory, vyrábí čtvrtinu francouzské vodní energie a zavlažuje zemědělské plochy.

Švýcarští úředníci, politici a vodohospodáři stále nevidí důvod k novým opatřením. Ve Francii však sucho pustoší obce a kvůli výstavbě nádrží pro zemědělce vypukly násilné střety.

Francouzský prezident Emmanuel Macron proto loni představil plán na ochranu řeky, včetně závazku snížit spotřebu vody o 10 procent do roku 2030. Lyon, který odebírá 98 procent vody, plánuje do roku 2035 snížit spotřebu o 15 procent.

Anne Grosperrinová, jež dohlíží na vodní zdroje v Lyonu, říká, že spotřeba vody ve městě již klesá. Uvedla však, že se obává o její kvalitu. V posledních desetiletích se Rhôna oteplila, a to jak v důsledku klimatických změn, tak i proto, že jaderné elektrárny vypouštějí teplejší vodu, což zvyšuje riziko znečištění.

Francie a Evropská unie musí zajistit, aby zemědělství a průmysl také spotřebovávaly méně vody, varovala. „Opravdu bychom si lhali, kdybychom tvrdili, že můžeme i nadále takto těžit zdroje.“