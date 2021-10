Na dně Ženevského jezera číhají tuny munice. Švýcaři řeší, zda zahájit výlov

Znovu se proto řeší, zda by nebylo lepší zbraně z jezera vylovit. „Domníváme se, že tam dole jsou bomby, dělostřelecké granáty a munice do střelných zbraní,“ říká hlavní geolog ženevského kantonu Jacques Martelain. „Někteří ale mají strach, že na dně mohou být i fosgenové bomby, nebezpečné chemické zbraně, dodává.

Vůbec poprvé se proto švýcarské úřady chystají poctivě zmapovat, jaký druh munice, kde a v jakém množství leží a zda by se měla odstranit.

Švýcarsko je sice neutrální země, která nebojovala ani v jedné ze světových válek, ale jeho neutralita je vykoupená zásobami zbraní. Od konce první světové války až do 60. let minulého století často vysloužilá munice a výzbroj končily v jezerech po celé zemi. Jezera sloužila coby bezpečná úložiště zejména poté, co došlo ke dvěma explozím ve skladech vyhloubených ve skalních masivech.

Odhaduje se, že za desítky let skončilo v Lucernském, Thunském a Brienzském jezeře asi osm tisíc tun munice. Úřady nicméně došly k závěru, že je bezpečnější tuto munici nechat pod vodou, protože většinou leží pod silnými vrstvami usazenin ve velkých hloubkách.

V případě Ženevského jezera je ale situace poněkud jiná, protože tuto vodní plochu využívala zbrojovka Hispano-Suiza jako skládku nadbytečné munice až do 60. let minulého století. Na dně skončilo asi 500 až tisíc tun munice, uvedly krátce po roce 2000 úřady, aniž specifikovaly, jaký typ zbraní na dně leží a kde přesně.

Mapování pomocí sonarů

To se má teď změnit, protože odborníci budou dno mapovat pomocí sonarů, a to zejména v mělčích částech jezera. Ženevské jezero je dlouhé 73 kilometrů, v nejširším místě široké 14 kilometrů a maximální hloubka dosahuje 310 metrů. Ženeva z jezera bere 80 procent pitné vody. Pátrání po munici se ovšem má soustředit na okolí města Ženeva, kde se jezero hojně využívá k rekreaci a kde je hloubka kolem 50 až 100 metrů.

Radnice se dlouho domnívala, že munice leží hlavně v hlubších částech jezera a je pokrytá usazeninami, které ji chrání. V roce 2019 ale francouzská ekologická organizace Odysseus 3.1 objevila nevybuchlou munici v hloubce 50 metrů, navíc nezakrytou sedimenty.

Bývalá poslankyně regionálního parlamentu a potápěčka Salima Moyardová strávila léta bojem za to, aby vedení kantonu zbraně na dně pořádně zmapovalo, a trvá na tom, že je bude potřeba odstranit. Podle ní totiž lákají amatérské potápěče, což může být riskantní.

„Můžou se objevit jedinci, kteří budou munici hledat a pak si kořist vystaví na krbové římse. To by byla vážná věc: pro ty dotyčné, pro jejich sousedy i pro životní prostředí,“ tvrdí Moyardová.