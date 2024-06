Co byste chtěli – svět je rozhašený jako nikdy za posledních čtyřicet let, takže doktor Divnoláska by vám poradil, abyste se zase naučili milovat atomovou bombu.

O slovo se opět hlásí logika nejdivočejších let studené války, kdy supervelmoci neustále dorovnávaly „náskok“ protivníka, až v roce 1975 měl Sovětský svaz 46 000 jaderných hlavic a USA asi 32 000.