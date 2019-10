Indonésie i Hamburk. Rostoucí hladiny oceánů ohrozí až 300 milionů lidí

9:09 , aktualizováno 9:09

Stoupající hladina oceánů způsobená změnami klimatu do roku 2050 ohrozí po celém světě přes třikrát více lidí, než se doposud myslelo. Tvrdí to vědci v nově zveřejněné studii. Na místech, kterým do třiceti let hrozí každoroční záplavy, podle výzkumu v současnosti žije přes 300 milionů lidí. Původní odhady mluvily o 80 milionech.