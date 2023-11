Muskovi nevyšel ani druhý test, SpaceX ztratila kontakt s lodí Starship

V plánu měl raketový komplex zhruba za 90 minut obletět téměř celou Zemi do oblasti severně od Havajských ostrovů, kde kosmická loď Starship měla dopadnout do Tichého oceánu.

První testovací let skončil letos v dubnu explozí čtyři minuty po startu. „Při testech, jako je tento, se úspěch odvíjí od toho, co se naučíme, a dnešní test nám pomůže zlepšit spolehlivost lodi Starship, protože společnost SpaceX usiluje o multiplanetární život,“ napsala firma na Twitteru.

SpaceX to tehdy označila za „rychlé neplánované rozložení“ a stejná slova zazněla v živém vysílání ohledně Super Heavy i dnes.

Kosmická loď Starship následně úspěšně zažehla své raketové motory a na své cestě na východ poprvé dosáhla hranice vesmíru, osm minut po startu ale přestala přenášet data. V tu chvíli dosahovala rychlosti přes 24.000 kilometrů za hodinu a výšky 148 kilometrů od zemského povrchu.

„Ztratili jsme data z druhého stupně ... myslíme si, že jsme možná přišli o druhý stupeň,“ citovala agentura Reuters moderátora livestreamu na stránkách SpaceX Johna Inspruckera.

Dvoustupňová raketová loď, vyšší než Socha Svobody odstartovala ze startovací rampy Starbase společnosti Elona Muska poblíž Boca Chica v Texasu, východně od Brownsvillu. Přímý přenos startu, který společnost SpaceX vysílala na webu.

Celé zařízení, souhrnně nazývané podle samotné lodi Starship, má výšku 120 metrů (raketa 70 metrů, loď 50 metrů) a průměr 9 metrů. Pokud by byl druhý start úspěšný, stal by se klíčovým milníkem v plánech SpaceX posílat lidi zpět na Měsíc a nakonec na Mars, a to bez ohledu na to, zda budou splněny všechny cíle.