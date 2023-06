SpaceX provozuje nejen vesmírnou, ale i námořní flotilu. Ta se teď mění

Někteří z vás možná nevědí, že SpaceX kromě raket a kosmických lodí provozuje také vlastní námořní flotilu. Tato plavidla plní různé podpůrné role, které jsou potřeba při přistání prvních stupňů falconů na moři, záchraně aerodynamických krytů nebo vylovení dragonu po návratu z oběžné dráhy.

Aktivní flotilu momentálně tvoří tři přistávací plošiny ( OCISLY, JRTI a ASOG), dvě lodě pro lovení dragonů z oceánu (Megan a Shannon), dva remorkéry pro vlečení přistávacích plošin (Crosby Skipper a Scorpius) a tři víceúčelová plavidla (Bob, Doug a GO Beyond).

Starty SpaceX z Kalifornie doposud obsluhovaly lodě GO Quest a NRC Quest. První z nich vozila techniky SpaceX a další posádku potřebnou pro podporu přistávací plošiny. Oproti tomu loď NRC Quest měla v minulosti na starost vylovení nákladních dragonů po jejich návratu z Mezinárodní kosmické stanice. Přistání dragonů však dnes probíhají u pobřeží Floridy, nikoli u Kalifornie, a tak NRC Quest v poslední době místo dragonů lovila aerodynamické kryty falconů.

To už ovšem neplatí, protože obě lodě s přídomkem Quest byly aktuálně zcela nahrazeny novým plavidlem GO Beyond. Tato loď dokáže plnit obě role najednou, takže během jedné mise zvládne podporovat přistávací plošinu a zároveň vylovit aerodynamické kryty. Podobně to funguje u floridské flotily SpaceX, kde slouží víceúčelové lodě Bob a Doug. Ty navíc dokážou i vléct přistávací plošiny a nahradit tak běžný remorkér. Nová loď GO Beyond se dříve jmenovala GO Crusader a součástí západní flotily SpaceX se stala v březnu 2023.

Gav Cornwell @SpaceOffshore West Coast droneship support vessel GO Quest has departed Long Beach and is heading to the Panama Canal.



A new GO ship, GO Crusader arrived at the SpaceX docks a few weeks ago, after crossing at Panama, and now appears to be in service as the replacement for GO Quest.



GO Quest…

Zajišťuje přepravu personálu, který provádí přípravu autonomní plošiny OCISLY pro přistání prvního stupně Falconu 9 – například aktivuje propulzní hydromotory a ostatní zařízení. Poté se posádka vrátí na loď GO Beyond, která se během přistání zdržuje v bezpečné vzdálenosti.

Loď navíc byla po nástupu do služby SpaceX dovybavena jeřábovým „A“ rámem, který umožňuje vyzdvižení aerodynamických krytů z vodní hladiny. Díky této univerzálnosti nováček dokázal nahradit původní lodě NRC Quest a GO Quest. Poprvé byla loď GO Beyond nasazena při květnové misi Starlink 2-9, kdy úspěšně doprovázela plošinu OCISLY a vylovila obě poloviny aerodynamického krytu Falconu 9.

Nyní se přesuneme z Kalifornie na Floridu, kde se nachází větší část námořní flotily SpaceX. I zde došlo v poslední době k několika novinkám. Největší změny souvisely s konsolidací zdejších plavidel, kterou umožnil nástup nových víceúčelových lodí Bob a Doug. Ty zvládají vléct přistávací plošiny JRTI a ASOG, lovit aerodynamické kryty a zároveň podporovat kompletní posádku, která je potřeba při těchto výpravách během misí SpaceX.

Přistávací plošina SpaceX

Lodě Bob a Doug jsou pojmenovány po dvojici astronautů, kteří tvořili první posádku kosmické lodi Crew Dragon. Tato univerzální plavidla nastoupila do služeb SpaceX už v roce 2021.

Od té doby se však objevila jedna novinka. V únoru 2022 totiž byly poprvé spatřeny dva menší rychlé čluny, o kterých jsme se následně dozvěděli, že budou sloužit na lodích Bob a Doug a že se jmenují Maverick a Goose, což je narážka na postavy z filmu Top Gun.

Gav Cornwell @SpaceOffshore One of these new SpaceX fast boats has had its tracker turned on and these boats do have names!



Introducing... Maverick and Goose!

Jedná se o lodě typu Ambar, které vyrobila společnost Silver Ships z Alabamy. Tyto čluny jsou spouštěny jeřábem z paluby lodí Bob a Doug a údajně asistují při záchraně aerodynamických krytů, mimo jiné tím, že z vody loví padáky, na kterých kryty přistávají.

Loď GO Searcher (později Megan) čeká na přistání Crew Dragon do moře.

Poslední novinka se týká lodí Megan a Shannon. Ty jsou pojmenovány po prvních dvou ženách, které letěly v Crew Dragonu. Tyto dvě lodě slouží ve flotile SpaceX už řadu let a mají na starost vylovení nákladních i pilotovaných dragonů po jejich návratu z oběžné dráhy. Lodě se původně jmenovaly GO Searcher a GO Navigator a SpaceX je pouze pronajímalo od společnosti Guice Offshore.

Na začátku roku 2022 však byly lodě přejmenovány na Megan a Shannon a dostaly nový černo-bílý nátěr. Už tehdy se spekulovalo, že SpaceX nejspíš lodě odkoupilo, ale potvrzeno to bylo až v září 2022. Oficiální dokumentace tehdy prozradila, že vlastníkem lodí je Falcon Landing LLC, což je jedna z dceřiných společností SpaceX.

Gav Cornwell @SpaceOffshore The paperwork took months to appear, but I can finally confirm that SpaceX is now the owner of Dragon recovery ships Megan and Shannon.



The ships are registered to Falcon Landing LLC, a SpaceX-linked company that also owns recovery ships Bob and Doug + Elon's private jet.

Ta vlastní i lodě Bob a Doug a také soukromý tryskáč Elona Muska. Skutečnost, že loď vlastní SpaceX, pak potvrdila také vlajka s logem firmy na palubě.

