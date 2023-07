Další odklad evropské rakety Ariane 6 přihrává zakázky SpaceX

Patálie evropských vesmírných nosičů nekončí. Tento měsíc odešla do důchodu raketa Ariane 5 a její nástupce zatím není připraven. Také nová Vega C, jejíž poslední let skončil v prosinci selháním, bude na svůj další let čekat déle, než se původně čekalo. Některé plánované zakázky tak přebírá SpaceX.