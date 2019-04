Lidé by vám dali i poslední zrnko rýže, říká Čech o životě na Srí Lance

Bydlíte přímo v Negombu, kde teroristé zaútočili na kostel svatého Šebestiána. Jak to tam nyní vypadá?

Dozvěděli jsme se o tom nad ránem a jeli jsme se tam podívat. Zdálo se, že lidé byli v klidu. Celá ulice byla uzavřená, byli tam vojáci a policisté. Potkali jsme bratra našeho kamaráda, který pomáhal vynášet zraněné. Byl celý od krve a popisoval nám, že to bylo šílené. Šli jsme i za náčelníkem policie zeptat se na informace.

Před chvílí byly ty další dva výbuchy, teď stojím zrovna na ulici, lidé stojí v hloučcích, ale nikdo nekřičí, nevyzařují žádnou známku agresivity. Samozřejmě jsou smutní, to je jasné.

Jaká jsou opatření po útocích?

Zvýšila se hlídka policie, na místo útoku přijela i armáda a všechno se to tu snaží udržet v klidu. Zablokovali tady všechny sociální sítě, aby se lidé nepodněcovali k nějakým dalším nepokojům.

My jsme si stáhli program VPN, takže se můžeme připojit a komunikovat i nadále. Ale to používáme spíš my Evropani, abychom zůstali v kontaktu, protože tu samozřejmě žije víc Čechů. Místní lidé VPN příliš neznají. Od šesti večera do šesti do rána platí také zákaz vycházení.

Jak dlouho žijete na Srí Lance a jak to tam z vašeho pohledu funguje?

Dva a půl roku. Srí Lanka funguje velmi dobře, všechno se okamžitě začalo řešit. Informace celou dobu běží nonstop v televizi. Určitě se zvýší bezpečnostní opatření, ale jak, to ukáže čas. Lidé tu jsou svobodomyslní a nemyslím si, že by to mělo vyvolat nějakou vlnu nenávisti. Nebo aspoň se za to budu modlit.

Jaká je obvykle atmosféra mezi lidmi a jak spolu vycházejí různé náboženské skupiny?

Úplně úžasná. Lidé jsou neuvěřitelně milí, usměvaví. I kdyby měli poslední zrnko rýže, tak vám ho dají. Upřímně jsem byl velice překvapený z toho, jak úžasně to tady funguje.

Lidé žijí pospolu. Je tu hinduistický chrám a hned vedle něj buddhistický, o sto metrů dál je kostel a nalevo na druhou stranu o dalších sto metrů dál mešita. Nikdy jsem neviděl náznak toho, že by se mezi sebou neměli rádi.

Chodíme tu cvičit a máme úžasný kolektiv, ve kterém jsou zastoupená všechna náboženství. Místní se smějí a užívají si spolu, tráví spolu čas na plážích, slaví... To, co se stalo, je velmi zvláštní.

V Negombu máte hotel. Ozval se vám někdo po útocích s tím, že chce zrušit rezervaci?

Jezdí k nám výhradně Češi a Slováci a zatím se nikdo neozval, že by chtěl zrušit ubytování. Dnes k nám mají přijet i ruští občané a ti také psali, že rezervace platí. Mezitím přijely české turistky a nepocítily žádný stres na letišti ani při transferu.