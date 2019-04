Hotely a kostely na Srí Lance zasáhly výbuchy. Vyžádaly si nejméně 40 obětí

České ministerstvo zahraničí zjišťuje, zda mezi postiženými nejsou občané České republiky.



Podle sdělovacích prostředků zasažená místa jsou hojně navštěvovaná rovněž turisty. Agentura DPA bez bližších podrobností poznamenala, že mezi postiženými jsou také cizinci.

Jedna z explozí zasáhla kostel svatého Antonína na severu hlavního města Kolomba, druhým kostel svatého Šebestiána ve městě Negombo severně od metropole. Většina obyvatel Negomba se hlásí ke katolické víře.

Podle agentury AFP byli v době výbuchu v kostelech lidé, kteří se shromáždili na velikonoční mši. „Přijali jsme osmdesát osob a další přijíždějí,“ řekl AFP pod podmínkou zachování anonymity zaměstnanec nemocnice v Kolombu.

Pray For Sri Lanka  

49 dead and over 200 injured and hospitalized following 6 blasts in churches and hotels in Sri Lanka.

Stay Safe #LKA #SriLanka #EasterSundayAttacksLK #Colombo #PrayForSriLanka pic.twitter.com/ns8A27rsRD