Přivazování k posteli, skákání po břiše. Srbky se bouří proti porodníkům

Kritiku však odmítla ministryně zdravotnictví Danica Grujičičová. „Každý má jinou míru tolerance bolesti,“ uvedla ministryně.

Ale Biljana Čičičová-Staničová se nepřestává třást při vzpomínkách na bolest, násilí a ponížení, které zažila při porodu svého syna. Popisuje přitom podmínky, které jsou v srbských nemocnicích běžné, napsala agentura AFP. Podle ní se ovšem o problémů v balkánské zemi začíná mluvit.

Ve svém bytě v Novém Sadu na severu Srbska vypráví Čičičová-Staničová o zkušenosti na porodním sále. Nejdříve tam byla sama, a když přišli zdravotníci, tak ji přivázali k posteli. Pak jí zdravotní sestry začaly „tlačit na břicho“.

Tato praktika, která má lékařský název Kristellerova exprese, je ve Francii zakázaná od roku 2007 (stejně jako v Česku). Spočívá v tlaku na břicho ženy, která rodí, což má ulehčit vytlačení dítěte.

Bez anestezie a s nadávkami

„Vše bylo tak násilné. Položí vás do postele, kde musíte zůstat nehybná, a říkají vám, abyste mlčela, když vám někdo otevře děložní hrdlo a propíchne blánu,“ řekla agentuře AFP žena, která v hlavě stále slyší nadávky od zdravotníků.

Její příběh zní v Srbsku povědomě mnoha ženám, protože v zemi je násilí při porodu běžnou praxí. Je to mix patriarchálních hodnot hluboce zakořeněných v tamní společnosti a legislativy, která ženy nedostatečně chrání.

Podle studie vydané v roce 2022, která se zakládá na několik stovkách svědectví, ženy čelí v srbských porodnicích pravidelně násilí, ať už se jedná o tlak na břicho či o jiné zákroky zdravotníků provedené bez souhlasu pacientky. Podle studie jsou v porodnicích běžné nadávky a ponižování.

„Zdravotníci často jednají proti vůli pacientek,“ tvrdí autoři studie. „Pokud si stěžují na bolest, tak jsou pacientky přivázány k posteli a nástřihy hráze jsou po porodu ošetřeny bez anestezie,“ dodávají.

Personál se místo pomoci díval na televizi

Ženy jsou vystaveny ponižujícímu zacházení i při potratu. Tuto trpkou zkušenost zažila sedmatřicetiletá Biljana Brankovičová, která bydlí v Bělehradě. V roce 2021 musela přerušit těhotenství ve 24. týdnu kvůli vážným vadám plodu.

Když byla hospitalizována na klinice, tak si jí personál nevšímal, protože byl příliš zaměstnaný sledováním televize, řekla žena agentuře AFP. „Přestaňte dělat hysterku,“ řekli jí, když volala o pomoc. „Po deseti minutách jsem začala cítit kontrakce. Nikdo u mě nebyl, ani zdravotní sestra, ani doktor,“ říká.

„Křičela jsem dalších deset minut. Neměli o mě ale žádný zájem, protože mé dítě již bylo mrtvé,“ říká dále. Zdravotníci ji nakonec provedli bez anestezie kyretáž, která jí podle tří lékařských posudků způsobila neplodnost.

„Mám strach, že potkám toho samého lékaře“

Problémy přiznává i gynekoložka, která mluvila s agenturou AFP pod podmínkou zachování anonymity. Podle ní však většina doktorů „dělá dobře svou práci“. „Nemocnice musí hlásit případy zneužití. Odpovědnost padá na řídicí pracovníky, kteří za chyby na porodních sálech nikoho netrestají,“ tvrdí.

Vzhledem k tomu, že se politici o problém většinou nezajímají a na obzoru nejsou žádné změny, tak srbským ženám, které chtějí mít dítě, nezbývá, než mít strach.

Sladjana Spasojevičová, která by měla porodit za několik týdnů, stále neví, kde se tak stane. Straší ji stále vzpomínky na to, když rodila první dítě. „Největší strach mám z toho, že nevím, kam jít. Mám strach, že půjdu do nemocnice a potkám tam toho samého lékaře,“ řekla agentuře AFP.