Společně se psem jsme ji snědli. Španěl zavraždil a rozsekal svou matku

Španělská policie osmadvacetiletého Gómeze zadržela předloni v únoru. Muž ve středu před soudem tvrdil, že v hlavě slyšel změť hlasů pobízejících ho k matčině vraždě. Osmašedesátiletou Mariu Gómezovou nakonec jednoho dne skutečně v madridském bytě zabil.



Gómez uvedl, že v hlavě slyšel promlouvání sousedů, přátel a celebrit. Trval nicméně na tom, že si nevzpomíná na to, že matčino tělo rozřezal a posléze konzumoval. Policie začala Gómezovou hledat poté, co její zmizení nahlásila její kamarádka. Nejprve zamířila do bytu pohřešované.

Alberto Sánchez Gómez:



Když se strážníci Gómeze zeptali, jestli je jeho matka doma, měl podle listu New York Post s klidem odpovědět: „Ano, matka je doma, mrtvá.“ „Já a pes jsme ji kousek po kousku ujídali,“ dodal Gómez podle policie.



Vyšetřovatelé uvedli, že v bytě ležícím nedaleko býčí arény Las Ventas poté objevili části pozůstatků Gómezové, zejména v krabičkách v lednici. Její kosti poté objevili v zásuvkách skříní. Státní zástupci Gómeze viní, že svou matku uškrtil po hádce na začátku téhož roku.

„Pachatel poté matčino tělo odtáhl do ložnice a položil ho na postel. Následně ho rozřezal pomocí ruční pily a dvou kuchyňských nožů,“ uvedla obžaloba. „Když tělo rozřezal, asi čtrnáct dní ho poté postupně pojídal. Část uložil do nádob po celém bytě a zbytek vyhodil do odpadků,“ dodala.



Gómezovi hrozí za extrémně ohavnou vraždu patnáct let až doživotí ve vězení. Ve vazbě prošel několika vyšetřeními psychiatrů. K čemu odborníci došli, ale zatím u soudu nezaznělo.

Alberto Sánchez Gómez se svým psem:



Prokurátoři rovněž požadují, aby Gómez v případě prokázání viny odškodnil za ztrátu matčina života svého staršího bratra částkou 90 tisíc eur (2,3 milionu korun).



„Nemůžu přestat myslet na to, co se stalo. Byl jsem dlouho nemocný a uchýlil jsem se k drogám,“ napsal Gómez v dopisu z vězení. „Dlouho jsem slyšel hlasy a měl jsem halucinace. To vše mě dovedlo k nejhorší věci, která se v mém životě stala,“ dodal v textu publikovaném místními médii.