„Ohavný zločin spáchaný s nepředvídatelnou divokostí,“ uvedl mluvčí řecké policie Kleanthis Papagiannopoulos poté, co se na veřejnost dostaly zprávy o rodinné tragédii. Samotnému Anagnostopoulosovi se nedostávalo slov. „Nemůžu to popsat. Doufám, že se to nestane nikomu dalšímu,“ řekl v řecké televizi.

Anagnostopoulos tvrdil, že ho lupiči svázali, jeho manželku uškrtili před očima plačícího kojence, a zároveň zabili i jejich psa.