Jsem kanibal a už jsem vraždil, tvrdí Rus, kterému z auta vypadla mrtvola

Podezřelého, o nemž ruská média píší jako o Jegoru Komarovovi, policie společně s dalšími dvěma komplici zadržela po dopravní nehodě na dálnici u města Sortavala. Z auta, které řídil, po nárazu do svodidel vypadlo tělo.

Trojice mužů z místa okamžitě po nárazu utekla do nedalekého lesa, kde je ale policie zakrátko dostihla. Vyšetřovatelé uvedli, že v kufru automobilu Mitsubishi našli také rýče, lano a plastové pytle.

Obětí je padesátiletý podnikatel Arkadi Kazinjan. Čtveřice podle policistů den před nehodou popíjela v Petrohradu, následně mezi muži ale vypukla hádka a Kazinjan skončil s podříznutým hrdlem. Vrazi následně chtěli jeho tělo zakopat v lese a vše ututlat.

„Mám rád zabíjení lidí,“ řekl Komarov na výslechu podle ruského serveru 47news.ru, jenž se odvolává na své zdroje. Komarov se údajně také doznal, že loni na podzim v petrohradském parku Sosnovka ubodal k smrti osmatřicetiletého muže jen proto, že chtěl ochutnat lidské maso.

Před činem si do batohu podle 47news.ru sbalil čisté oblečení, do kterého se po vraždě převlékl. Oběť si prý vybíral asi patnáct minut. „Když zemřel, rozřezal jsem mu krk a ochutnal krev. Ale bylo to velmi těžké, protože jsem měl moc tupý nůž,“ popsal prý Komarov.

Muž, kterého policie našla loni mrtvého v petrohradském parku:

Muž, kterého policie našla loni mrtvého v petrohradském parku:

Ten rovněž tvrdí, že než tělo schoval v drenážním potrubí, vyřízl muži jazyk a odnesl si ho domů, kde si ho připravil na másle. „Zkusil jsem to, ale nechutnal mi. Možná by mi chutnala jiná část těla,“ řekl údajně policii.

Ruská policie loni 27. září podle serveru Unian skutečně v Sosnovce nalezla tělo zavražděného burzovního makléře. Muž měl podle vyšetřovatelů bodné rány na krku, pažích a břiše. Policie zahájila trestní řízení, ale posléze ho přerušila, neboť neměla žádného podezřelého.

Jan Ščepanovskij a Jegor Komarov, které policie zadržela na dálnici:

Jan Ščepanovskij a Jegor Komarov, které policie zadržela na dálnici:

Komarov podle listu The Times vyšetřovatele rovněž varoval, aby mu utáhli pouta a ujistili se, že na ně nezaútočí a nepokouše je. Policie zprávy o mužově údajném kanibalismu nekomentovala.

Podle některých ruských médií je ale možné, že si Komarov ohledně kanibalismu vymýšlí. Duševní onemocnění by mu totiž mohlo dopomoci k mírnějšímu trestu. Nyní mu hrozí až doživotí.

V roce 2015 skončila v psychiatrické léčebně čtyřiasedmdesátiletá Tamara Samsonovová, která zabila nejméně deset lidí a snědla části jejich těl. Vše si zapisovala do deníku. Policie ženu zadržela poté, co ji bezpečnostní kamera zachytila, jak se snaží zbavit ostatků jedné z obětí.