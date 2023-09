Slovensko, černá díra Evropy. Západ se začíná děsit Ficova vítězství

Byl to projev, který vedení Kremlu musel zahřát u srdce. Robert Fico koncem srpna vystoupil na oslavách 79. výročí Slovenského národního povstání ve Zvolenu a před zaplněným náměstím dal jasně najevo, že slovenská vláda se podporou Ukrajiny zpronevěřila národní historii a zradila hrdiny protinacistického odboje.

„V západních médiích se otevřeně hovoří o tom, že v řadách ukrajinské armády jsou fašisté. Vezměte si pluk Azov. To je prokazatelně fašistický pluk. A víte, co se říká na Slovensku? Že banderovci a podobní, kteří tam bojují, to jsou jen pouliční chuligáni na okraji společnosti. Já jsem ještě nikdy neviděl chuligána s tankem a kulometem,“ hlásal předseda strany Směr-SD.

„Ale oni jsou součástí armády a dělají hrozné věci. Jsem šokovaný, že jim v zahraničí natáhnou červené koberce. A ten, kdo účelově podporuje takové jevy, ten jde proti odkazu Slovenského národního povstání,“ řečnil Fico a obvinil vládu, že o fašistické symbolice v řadách ukrajinské armády mlčí, protože chce být pochválena ve Washingtonu a Bruselu.

Jeho projev si vysloužil uznalé zmínky v ruském tisku a mezi vlivnými válečnými blogery na Telegramu. Naopak na Západě před parlamentními volbami naplánovanými na 30. září roste nervozita, že návratem osmapadesátiletého Fica do premiérské funkce by se Slovensko mohlo změnit ve spojence Moskvy.

„Slovensko má mnohem větší význam, než si Evropa uvědomuje. Koncem září se v této malé evropské zemi konají parlamentní volby, které budou mít důsledky daleko za jejími hranicemi. Pokud se průzkumy veřejného mínění potvrdí, budou znamenat návrat Roberta Fica: muže, který chválí Moskvu a vzorem mu je Viktor Orbán. V řadách EU a NATO by se tak brzy mohl objevit nový potížista,“ píše se v komentáři listu The Guardian.

Autor textu připomíná, že Slovensko se po ruském vpádu na Ukrajinu zařadilo mezi nejpevnější spojence napadené země a mimo jiné jí jako první poslalo stíhací letouny MiG-29. Ale zároveň je dlouhodobě velmi náchylné k proruské propagandě, dezinformacím a konspiračním teoriím.

Šedesát procent Slováků si myslí, že o světovém dění rozhodují tajné spolky usilující o nastolení totalitního řádu. Nedávný průzkum think-tanku Globsec ukázal, že padesát procent Slováků považuje Spojené státy za bezpečnostní riziko a pouze 40 procent je přesvědčeno, že za válku na Ukrajině je primárně zodpovědné Rusko. To je nejméně ve střední a východní Evropě.

List The New York Times si všímá, že slovenská náchylnost ke spikleneckým teoriím a ruské propagandě nepramení jen z obecného rozčarování veřejnosti ze vzájemných půtek mezi prozápadními politiky, ale také z hlubokého a ryzího proruského sentimentu, jenž sahá až do 19. století.

Fico, který v průběhu své politické kariéry zmutoval ze sociálního demokrata v typického populistu, se na panslovanské sny části populace umí dobře napojit. „Ficovi se podařilo rozdmýchat proruské nálady s takovou intenzitou, jaká tu nebyla od Mečiarovy éry. Ale Západ a zejména Spojené státy se o tyto nebezpečné tendence nezajímal nebo si jich nebyl vědom,“ poznamenává portál Foreign Policy.

Slovensko se navíc pět let po vraždě novináře Jána Kuciaka a masových demonstracích, které svrhly Ficovu vládu, potácí v politickém chaosu. Prozápadní scéna je rozhádaná a rozdrobená, v čele vlády se za čtyři roky vystřídali čtyři premiéři. Prezidentka Čaputová, jejíž zvolení vnímali prozápadně naladění Slováci jako symbol naděje, nedávno oznámila, že nemá sílu mandát obhajovat. A válka elitních policistů ukazuje, že bezpečnostní složky stále nebyly očištěny od lidí s vazbami na mafii a lobbisty.

A tak se vrátil Robert Fico. Text v magazínu Foreign Policy ho charakterizuje jako politického dědice Vladimíra Mečiara, za jehož vlády se Slovensko stalo slovy Madeleine Albrightové „černou dírou“ střední Evropy a kvůli autokratickým praktikám si na vstup do NATO muselo počkat o pět let déle než Česko, Polsko a Maďarsko.

„V roce 1998 sesadila Mečiara demokratická opozice a slovenská politická elita přijala neformální dohodu známou jako Konsensus 1998. Nová doktrína navzdory výrazným proruským náladám mezi obyvatelstvem tvrdila, že slovenská zahraniční politika by se nikdy neměla obrátit proti západnímu proudu, protože by to vážně poškodilo geopolitické zájmy země,“ píše slovensko-maďarský publicista Balázs Tárnok pro prestižní americký magazín.

Politická a společenská shoda, že Slovensko by mělo být orientováno na Západ, se podle něho po čtvrt století otřásá. A změnil se i Robert Fico, který sice během svých funkčních období v letech 2006 až 2010 a 2012 až 2018 učinil některá vstřícná gesta vůči Rusku, ale při přijímání zásadních rozhodnutí se nikdy neobrátil proti západnímu proudu.

Nyní vystupuje úplně jinak. V reakci na kauzu Kuciak a svůj nucený odchod z vlády odhodil masku evropského politika a začal naplno vyjadřovat sympatie k Moskvě. Prezidentku Čaputovou nazývá americkou agentkou, obrannou smlouvu s USA označil za zradu národních zájmů a vojáky NATO na území Slovenska srovnává s wehrmachtem.

„Dnešní Fico však již není Ficem z roku 2016. Pokud se vrátí k moci, zboří Konsensus z roku 1998 a radikálně změní slovenskou zahraniční politiku. Slovensko je v současnosti jedním z největších podporovatelů Ukrajiny ve válce proti Rusku. Fico by nařídil obrat o sto osmdesát stupňů a místo toho by šířil ruskou propagandu,“ varuje Tárnok v textu pro Foreign Policy.

Ještě dál než Fico jdou někteří jeho spolustraníci. Například Ľuboš Blaha líčí rusou agresi proti Ukrajině jako existenční boj proti západní dekadenci. „Vnímáme to jako zástupnou válku Spojených států proti Rusku na ukrajinské půdě. Tady nejde o Rusko a demokracii. Jde o to, aby Rusko chránilo svou kulturní a národní identitu před západní liberální mánií,“ uvedl pro The Guardian.

Dny NATO v Ostravě. Letouny MiG-29 slovenského letectva

Vývoj předvolebních průzkumů netrpělivě sledují i na Ukrajině. „Na Slovensku se k moci dere velký příznivec Kremlu a Putina,“ upozorňuje například portál Obzorovatel. Další ukrajinská média ovšem upozorňují, že Fico se nemůže stát druhým Orbánem, protože jeho strana ani v případě vítězství nebude mít v parlamentu většinu a bude muset brát ohledy na koaliční partnery.

„Pokud se Fico znovu stane premiérem, nemyslím si, že Slovensko bude kopírovat proruskou politiku, kterou provádí Orbán. Slovensko pod jeho vedením spíš jednoduše ztichne – vyhne se prohlášením a akcím na podporu Kyjeva,“ píše komentátor deníku Evropská pravda s tím, že ani Fico nejspíš nezastaví Západem financované projekty na výrobu zbraní pro Ukrajinu, protože z nich má prospěch i Slovensko.

„Celkově je však Ficova strana pro to, aby Kyjev zbraně nedostával. Vyzývají k míru za každou cenu, a to je samozřejmě pro Ukrajinu naprosto nepřijatelný scénář. Fico chce prostě být v očích svých voličů co nejlepší, a proto bude říkat jedno a ve skutečnosti dělat něco jiného,“ dodává ukrajinský list.